柯志恩喊補助肺癌篩檢　衛生局嗆「台北看高雄」：沒認真做功課

▲柯志恩主張若當選，將會推動補助低劑量電腦斷層肺部篩檢掃描（LDCT）。（圖／柯志恩辦公室提供）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩10日晚間出席青年座談，提及市府改善空汙速度慢，倘若當選，她會推動補助低劑量電腦斷層肺部篩檢掃描（LDCT）。對此，衛生局反嗆，柯女士的主張，顯然是對公衛醫療政策與高雄市執行現狀不了解的發言，她以貼標籤、台北看高雄方式，並未認真做好功課，即以民眾健康、權益，進行政治操作，是在抹殺市府基層同仁與醫護衛生人員對照顧市民朋友不懈的努力。

柯志恩10日晚間在鼓山區與青年座談，直指市長陳其邁改善空汙速度不夠快，高雄有先天空汙問題，包括冬季時位於下風處、重工業多等。柯志恩表示，上任後將推動LDCT，讓民眾能早期發現肺部問題，目前費用約6000元，未來若透過補助能降為1500元。

▲▼=柯志恩10日晚間參與青年座談。（圖／柯志恩辦公室提供）

對此，衛生局舉例，以目前全國實行的四癌篩檢而言，篩檢乳癌的乳房攝影對象是45-69歲或40-44歲有二等血親曾罹患乳癌的婦女，篩檢大腸癌的糞便潛血檢查對象是50-74歲的民眾，篩檢子宮頸癌的子宮頸抹片檢查是30-69歲婦女，口腔癌篩檢是有嚼檳榔或抽菸的民眾。

衛生局表示，柯女士主張補助低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢肺癌，使民眾負擔檢查費用自6000元減少至1500元，卻未提及任何補助條件。試想，高雄市55歲以上民眾約有90萬人，曾全部做一次LDCT需要超過40億的預算。若侷限在55-74歲的民眾，73萬人也需要近33億。即使因大量篩檢而降低每次檢查費用，估計至少也要14-18億。

衛生局指出，實際上，高雄市針對特定空污地區民眾的LDCT篩檢，已經有針對林園區55-74歲住滿10年以上民眾，由空污基金支付免費的LDCT檢查，總計750萬元，該計劃目前正在執行中。之前，則有105-107年針對大林蒲地區40歲以上民眾，由經濟部工業局及事業單位地方回饋金支付免費的LDCT檢查，總計約2100萬元，以及108年針對小港地區55歲以上民眾，由地方事業單位回饋金支付免費的LDCT檢查，總計約1700萬元。

衛生局說，高雄市自今年7月起開始施行衛福部國民健康署的肺癌高風險民眾免費LDCT檢查計劃，篩檢對象為父母、子女或兄弟姐妹有肺癌家族史之45-74女性及50-74歲男性，或抽菸達30包-年以上的50-74歲民眾，檢查費用由中央政府公費支出，受檢民眾免費。

最後，衛生局也強烈批評，「柯女士的主張，顯然是對公衛醫療政策與高雄市執行現狀不了解的發言。而且她以貼標籤、台北看高雄方式，並未認真做好功課，即以民眾健康、權益，進行政治操作，是在抹殺市府基層同仁與醫護衛生人員對照顧市民朋友不懈的努力」。