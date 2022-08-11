蔡英文下令全黨支持林智堅　王世堅：團結前提是「不能黑白顛倒」

記者袁茵／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅的論文被台大認定抄襲，儘管總統、民進黨主席蔡英文下令，全體黨公職團結挺林智堅，但黨內仍有雜音，台北市議員王世堅也因此被網友批評是「中共同路人」。王世堅11日下午強調，團結前提是「不能黑白顛倒」，並提及同黨同志在電視台公然污辱他，「我是忍無可忍。」

▲台北市議員王世堅。（圖／記者陳家祥攝，下同）

王世堅11日下午到台北市議會進行警政衛生部門質詢，針對自己獲得台北市副市長黃珊珊力挺，王世堅表示，非常感謝黃珊珊即時聲援，撇開選舉不談，自己與對方在議會有10幾年交情，並共同連署正義法案，自己於台北市長選戰中「感情上支持黃珊珊」，但「理智往往戰勝感情」，畢竟自己是民進黨公職，所以必須遵守與接受、支持黨提名的參選人。

關於捲入林智堅論文風暴，進而被打成「中共同路人」一事，王世堅指出，自己的外祖父叫張榮宗，在228時期組織台灣自治聯軍，父親王明德則因白色恐怖被抓去關，「如果連我這種家庭出生的人，都要被指涉為中共同路人，我只覺得很可笑。」

王世堅還原自己在節目上說的話，當時是被節目主持人詢問，他認為若連台大都被指涉中共同路人，那是侵犯到台大、等於侵犯到台灣共同的驕傲與光榮，所以才說「連台大都是中共同路人的話，那我們大家都去當中共同路人好了。」

王世堅提及，林智堅還年輕、有其才情，解鈴還須繫鈴人，不要讓這個事件再惡化下去，「解鈴還須繫鈴人，繫鈴者自己（要）知道知所進退，不要為難整個黨，不要為難我們所有奉獻民族運動這麼多的先賢先烈。」自己是政治受難家族，被指稱為中共同路人，真的是無言以對。

王世堅強調，蔡英文講團結講得很好，可是團結的前提是建立在是非之上，不能是非不明、黑白顛倒，如果台積電是護國神山，台大就是護國神山的搖籃，質疑台大、對撞台大，就是挑戰台灣價值、社會智慧，自己只是提出諫言，「民主跟獨裁的差別就在這裡，不是嗎？」

媒體追問，是否有人想用黨紀開除王世堅？王世堅拿出一張「台北市議會第12屆大會議員提案」，提及黨內同志公然在電視台節目上指責他、謾罵他，自己從來沒講半句話；2015年黃珊珊擔任議員期間，在大巨蛋出現狀況時，第一時間跳出來聲援連署，要求市府立刻跟遠雄解約，接管大巨蛋，「我可曾去指責當時此案時，沒有連署我的同事們？你們在哪裡？你們站在遠雄那邊嗎？我從來沒有！」

王世堅表示，「我有質疑我們同黨同志，你不來連署我，你是站在遠雄那邊？還是市民那邊？我一句都沒吭！結果現在那些人在友台（電視台）上公然污辱我，只為了選舉，我是忍無可忍。」自己尊重蔡英文的指示，多年來蔡英文領導的很正確，自己僅卑微希望團結前提要有是非，不能是非不明、黑白不分。

被問到會不會對民進黨灰心？王世堅回應，自己對民進黨有信心，民進黨就是不斷的往前進，儘管中間會有小錯誤，但同事間還能彼此互相指教。