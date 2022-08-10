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臺大雲林分院注新血　再增34主治醫師為雲林醫療難題找答案

▲臺大醫院雲林分院今年特別加入34位新血醫師，院方於10日舉行新進醫師介紹記者會，由馬惠明院長主持，介紹堅強陣容。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲臺大醫院雲林分院今年特別加入34位新血醫師，院方於10日舉行新進醫師介紹記者會，由馬惠明院長主持，介紹堅強陣容。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為提升醫療服務的廣度及深度，臺大醫院雲林分院持續延攬優秀主治醫師加入醫療服務行列，今年特別加入34位新血醫師，包括內科部7位、外科部6位、急診醫學部3位；眼科部、影像醫學部、腫瘤醫學部、泌尿部、耳鼻喉部、小兒部各2位醫師；牙科部、骨科部、婦產部、復健部、環境及職業醫學部、麻醉部各1位醫師。

院方今（10）日舉行新進醫師介紹記者會，由院長馬惠明主持介紹堅強陣容，新到任醫療團隊中，洪健清副院長為臺大醫學院熱帶醫學暨寄生蟲學科教授，投入愛滋病防治領域30年，是國際知名的感染症專家，曾於1995年獲頒團體醫療奉獻獎。

徐明洸副院長為婦產科專家，2017年起至雲林分院服務，帶領婦幼醫學中心團隊成立生殖醫學中心，並大幅提升高危險妊娠的水準，達到醫學中心水準，更推動周產期照護網絡服務，率全國之先成功試辦「開放產科醫院」模式。

急重症專家江文莒副院長，2016年至雲林分院擔任急診醫學部主任，是國內與亞洲緊急醫療的專家，將繼續督導急重症醫學中心，加強整合各科醫療資源，搶救重大傷病。外科部郭律廷主任、急診醫學部鄭銘泰主任兩位也曾於雲林分院服務，今年受到馬院長力邀再度回到雲林服務。

臺大醫院雲林分院院長馬惠明指出，雲林分院現有225位主治醫師，史上最高，未來對於雲林分院訂下四個期許，包括成為嘉南平原的醫療燈塔，讓民眾感到安心與信賴；成為醫界的桃花源，與各層級醫院與基層互融共好；成為創新的基地，藉由醫療創新突破先天不足，讓智慧與精準醫療落地實踐；最後將持續帶領臺大醫院雲林分院成為夢想實現的搖籃，鼓勵所有醫師與同仁發揮熱情追逐夢想，為醫療難題找答案。

34位新進醫師名單：
內科部：感染科洪健清醫師(副院長)、胸腔內科陳育萱醫師、代謝內分泌科施文蕙醫師、代謝內分泌科溫振宇醫師、風濕免疫科莊捷安醫師、血液科羅旻諺醫師、感染科黃俊輔醫師
外科部：神經外科郭律廷醫師(外科部主任)、神經外科陳思虹醫師、神經外科郭明錡醫師、一般外科魯成岳醫師、一般外科劉柏均醫師、胸腔外科連冠勳醫師
急診醫學部：鄭銘泰醫師(急診部主任) 、李安阜醫師、吳明翰醫師
小兒部：王敬瑜醫師、蔡孟儒醫師
復健部：曾文哲醫師
泌尿部：黃政郁醫師、洪梵菁醫師
眼科部：沈昕慶醫師、鄭佳怡醫師
影像醫學部：呂奇儒醫師、彭妍之醫師
腫瘤醫學部：彭上軒醫師、張宸瀚醫師
牙科：呂佩軒醫師
骨科部：許瑞佑醫師
耳鼻喉部：廖俊綱醫師、盧昱彤醫師
婦產部：江彥昀醫師(產科專家)
環境及職業醫學部：陳宗延醫師
麻醉部：熊秉炎醫師

▲臺大醫院雲林分院今年特別加入34位新血醫師，院方於10日舉行新進醫師介紹記者會，由馬惠明院長主持，介紹堅強陣容。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲洪健清副院長，是國際知名的感染症專家，曾於1995年獲頒團體醫療奉獻獎。徐明洸副院長為婦產科專家。重症專家江文莒副院長，是國內與亞洲緊急醫療的專家。外科部郭律廷主任、急診醫學部鄭銘泰主任兩位受到馬院長力邀再度回到雲林服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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