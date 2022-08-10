雲林驚見超奇葩槽化線！2大無腦錯誤藏危機　今刨除挨批白花錢

記者蔡佩旻／雲林報導

公路總局近期在雲林省道路段，為提醒用路人「有左轉道」而於車道中劃設黃色「槽化線」，引起民眾大量反彈。昨日下午下班時間民眾行經台1丁長平里、久安里路口，發現工程人員正在刨除槽化線，斗南工務段今（10）日指出，將提出改善方案邀集公所、警察局會勘，研議如何讓用路人行駛左轉車道時更順暢。

▲昨天下午下班時間台一線車流回堵，民眾發現原來是工程人員冒雨在刨除槽化線，拍照上傳臉書社團，不少網友留言批評浪費公帑。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林轄內省道路段內線車道中央劃設黃色「槽化線」，其中台1丁線在味全公司與久安里路口前雙向路段、台一線斗南石龜與豐田工業區路口、台19線與縣道158甲線路口，一大片槽化線擋住整個車道，需左轉車輛必須先切換中線「繞行」槽化線再切回左側內線左轉。遭民眾反彈根本是罰單陷阱，且造成車輛突然減速、剎車或切到外側等現象，險象環生。

▲昨天下午下班時間台一線車流回堵，民眾發現原來是工程人員冒雨在刨除槽化線，拍照上傳臉書社團，不少網友留言批評浪費公帑。（圖／記者蔡佩旻攝）

昨天下午下班時間台一線車流回堵，民眾發現原來是工程人員冒雨在刨除槽化線，拍照上傳臉書社團，不少網友留言批評浪費公帑。

也有民眾留言指出，畫這個沒有錯，錯的是引流畫的距離太短了，待轉車輛多的話直接停到中線上更危險，還有過路口後中線車道車輛直接直行外車道，導致外側車道車輛跟機車爭車道，不是把左轉車道做出來後，就不把過路口後的車輛引流回來到正確的車道上，這樣那就不要做就好，做了反而更危險。

▲民眾留言指出，畫這個沒有錯，錯的是引流畫的距離太短了，待轉車輛多的話直接停到中線上更危險，還有過路口後中線車道車輛直接直行外車道，導致外側車道車輛跟機車爭車道。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗南工務段長李俊儒指出，3處左轉路口的槽化線因劃設寬度太寬、漸變長度太短，造成用路人困擾，因此昨天已將3處路口槽化線刨除。李俊儒說，工務段提出2個改善方案，第一是槽化線寬度縮小、漸變長拉長，第二是僅設置引導線，8月11日會邀集在地公所、警察局會勘，研議適合的方案，讓用路人行駛左轉車道時更順暢。

▲雲林路與大學路口一大片槽化線擋住整個車道，從大學路匯入雲林路要左轉的車輛還要先切換中線「繞行」槽化線再切回左側內線左轉，遭民眾反彈根本是罰單陷阱。（圖／記者蔡佩旻攝）

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