臉書廣告代辦台灣證件攏係假　越籍女組集團狂詐同鄉下場慘了

▲專案小組歷經數月抽絲剝繭循線追踨下，於今年5月分別在桃園市、新北市及南投縣等三地逮獲幕後犯罪集團成員3人，並查扣居留證及越南結婚證書等相關證物及不法所得十多萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

詐騙集團利用臉書網路宣傳可協助代辦台灣證件廣告，吸引初來乍到的外籍移工以為可以快速取得在臺合法居留、工作資格。移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊去年底接獲多名女移工報案指稱遭詐，經成立專案耗時多處蒐證下，於5月順利破獲該詐騙集團，全案依詐欺罪及違反洗錢防制法移送雲林地檢署偵辦並起訴。

詐騙集團利用臉書大量張貼代辦台灣之外僑居留證、國民身分證、健保卡等業務廣告，吸引非法移工誤以為可以透過該集團代辦證件，取得在臺合法居留或工作的資格。雲林縣專勤隊、斗六分局偵查隊與海巡署艦隊分署第十三海巡隊共同成立專案小組，分析犯罪組織成員在網路臉書的訊息，結合圖像比對系統掌握相關的可疑人士。

▲一名越南女子夥同2名已入籍台灣的越南裔男子，組成代辦詐騙集團，以要價數千至上萬不等金額，誇口可代辦台灣外僑居留證、國民身分證、健保卡等業務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

經調查發現，詐騙集團首腦是一名越南女子夥同2名已入籍台灣的越南裔男子，組成代辦詐騙集團，以要價數千至上萬不等金額，誇口可代辦台灣外僑居留證、國民身分證、健保卡等業務，不少越南籍非法外來人口誤以為可以透過該集團代辦證件，取得在台合法居留或工作資格而被騙，且得知遭騙也大多因自身非法而不敢張揚。

專案小組歷經數月抽絲剝繭循線追踨下，於今年5月分別在桃園市、新北市及南投縣等三地逮獲幕後犯罪集團成員3人，並查扣居留證及越南結婚證書等相關證物及不法所得十多萬元，訊問後全案移送雲林地檢署偵辦並，上月以違反《洗錢防制法》及《詐欺罪》等罪嫌偵結業已起訴。

▲詐騙集團利用臉書大量張貼代辦臺灣之外僑居留證、國民身分證、健保卡等業務廣告，吸引不少非法外來人口誤以為可以透過該集團代辦證件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣專勤隊隊長鄧宇哲提醒民眾，代辦居留、定居、永久居留及國籍歸化業務都是移民業務的範圍，同時，必須以「公司」型態經移民署許可發證，才能經營移民業務。未經許可者，不可以隨意刊登代辦移民服務的貼文廣告，更不能隨意招攬代辦上述證件的業務，依法可處20萬元至100萬元罰鍰，並可按次處罰。

若民眾發現疑似不法代辦公司，也歡迎民眾踴躍撥打雲林縣專勤隊檢舉電話05-5346119，共同保障合法，打擊不法。

▲詐騙集團利用臉書大量張貼代辦臺灣之外僑居留證、國民身分證、健保卡等業務廣告，吸引不少非法外來人口誤以為可以透過該集團代辦證件。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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