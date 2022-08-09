「很多部會怕接劉建國電話」　蔡英文：不斷爭取建設雲林經費

▲總統蔡英文開玩笑稱，很多部會害怕接到立委劉建國的電話，因為他不斷爭取雲林的建設經費。（圖／劉建國辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文9日在民進黨雲林縣長參選人劉建國陪同下前往斗六永福寺和福德宮參拜，並一同出席雲林首棟社會住宅「斗六好室」動土典禮。蔡英文表示，很多部會都怕接到劉建國電話，因為他會鍥而不捨爭取建設雲林經費，包括國家級高齡醫學研究中心、台大醫院雲林分院虎尾院區擴建、雲科工聯外道路、修繕農水路設施等建設，都是有劉建國影子。

蔡英文表示，政府編列長照預算，從2016年近50億元，逐年增加到今年已經突破600億元；同時從今年8月開始，育兒津貼也從每月3500元，再加碼到5000元，減輕父母的育兒負擔；而上個月，政府更推出300億最大規模租金補貼，資格放寬、額度也提高，現在申請10月就會入帳，讓年輕人更安心拚未來。



蔡英文指出，劉建國是土生土長斗六人，從市民代表做起，到縣議員，再到立法委員，最了解鄉親需求，而劉建國當立委至今，所關心的議題面面俱到，無論是環保、醫療、農業甚至國家安全，都可以看見劉建國的影子。



蔡英文說，這次雲林首棟社會住宅「斗六好室」，除了是中央政府的政策，也受到劉建國的長期關切，其實很多部會都怕接到劉建國電話，因為他爭取的東西如果你不答應，他就會一直爭取，所以現在看到的，像是國家級高齡醫學研究中心、台大醫院雲林分院虎尾院區擴建、雲科工聯外道路、修繕農水路設施等等建設，都是劉建國當立委時期的政績。



對此，劉建國表示，一個國家從高齡社會進入超高齡社會，全世界平均是40年，台灣僅用不到6年，因此很多政策的未雨綢繆是必要的，在蔡英文任內，長照經費提升到現在600億，中央政府也大力協助，規劃在斗六有一個200床的長照型住宿機構，而在虎尾更有一座全國首座的「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」，未來這座中心就是要為全國高齡者超前部署，不論老人醫療、老人產業、老人環境做相關研究，研究後做為國家照顧老人最好的政策。

另外，劉建國也強調，斗六市老人會改建，中央政府的補助從3000多萬提高到8000多萬，就鄉鎮市來講所接受的補助是全國第一。



劉建國表示，中央政府對雲林的需求非常清楚，尤其「斗六好室」社會住宅的動土，更是蔡英文任內一直推動的，未來不管是出外還是願意留在雲林的年輕朋友，或比較弱勢的家庭，都能有一個「起家厝」，而在虎尾，同樣也有一個東仁安居社宅，未來也會有400戶。

劉建國強調，雲林社宅需求應該要到9000多戶，除了中央興建外，地方政府也應該一起來配合，發揮1加1大於二的效果，讓社會住宅照顧在地青年以及願意留下來努力的青年。

有關「斗六好室」社會住宅，是由中央政府全面挹注總經費4億4975萬元，基地坐落於斗六市社口里，興建105戶，並設置日照中心，預定民國114年6月完工。

▼總統蔡英文開玩笑稱，很多部會害怕接到立委劉建國的電話，因為他不斷爭取雲林的建設經費。（圖／劉建國辦公室提供）

