　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「很多部會怕接劉建國電話」　蔡英文：不斷爭取建設雲林經費

▲▼總統蔡英文開玩笑稱，很多部會害怕接到立委劉建國的電話，因為他不斷爭取雲林的建設經費。（圖／劉建國辦公室提供）

▲總統蔡英文開玩笑稱，很多部會害怕接到立委劉建國的電話，因為他不斷爭取雲林的建設經費。（圖／劉建國辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文9日在民進黨雲林縣長參選人劉建國陪同下前往斗六永福寺和福德宮參拜，並一同出席雲林首棟社會住宅「斗六好室」動土典禮。蔡英文表示，很多部會都怕接到劉建國電話，因為他會鍥而不捨爭取建設雲林經費，包括國家級高齡醫學研究中心、台大醫院雲林分院虎尾院區擴建、雲科工聯外道路、修繕農水路設施等建設，都是有劉建國影子。

蔡英文表示，政府編列長照預算，從2016年近50億元，逐年增加到今年已經突破600億元；同時從今年8月開始，育兒津貼也從每月3500元，再加碼到5000元，減輕父母的育兒負擔；而上個月，政府更推出300億最大規模租金補貼，資格放寬、額度也提高，現在申請10月就會入帳，讓年輕人更安心拚未來。

蔡英文指出，劉建國是土生土長斗六人，從市民代表做起，到縣議員，再到立法委員，最了解鄉親需求，而劉建國當立委至今，所關心的議題面面俱到，無論是環保、醫療、農業甚至國家安全，都可以看見劉建國的影子。

蔡英文說，這次雲林首棟社會住宅「斗六好室」，除了是中央政府的政策，也受到劉建國的長期關切，其實很多部會都怕接到劉建國電話，因為他爭取的東西如果你不答應，他就會一直爭取，所以現在看到的，像是國家級高齡醫學研究中心、台大醫院雲林分院虎尾院區擴建、雲科工聯外道路、修繕農水路設施等等建設，都是劉建國當立委時期的政績。

對此，劉建國表示，一個國家從高齡社會進入超高齡社會，全世界平均是40年，台灣僅用不到6年，因此很多政策的未雨綢繆是必要的，在蔡英文任內，長照經費提升到現在600億，中央政府也大力協助，規劃在斗六有一個200床的長照型住宿機構，而在虎尾更有一座全國首座的「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」，未來這座中心就是要為全國高齡者超前部署，不論老人醫療、老人產業、老人環境做相關研究，研究後做為國家照顧老人最好的政策。

另外，劉建國也強調，斗六市老人會改建，中央政府的補助從3000多萬提高到8000多萬，就鄉鎮市來講所接受的補助是全國第一。

劉建國表示，中央政府對雲林的需求非常清楚，尤其「斗六好室」社會住宅的動土，更是蔡英文任內一直推動的，未來不管是出外還是願意留在雲林的年輕朋友，或比較弱勢的家庭，都能有一個「起家厝」，而在虎尾，同樣也有一個東仁安居社宅，未來也會有400戶。

劉建國強調，雲林社宅需求應該要到9000多戶，除了中央興建外，地方政府也應該一起來配合，發揮1加1大於二的效果，讓社會住宅照顧在地青年以及願意留下來努力的青年。

有關「斗六好室」社會住宅，是由中央政府全面挹注總經費4億4975萬元，基地坐落於斗六市社口里，興建105戶，並設置日照中心，預定民國114年6月完工。

▼總統蔡英文開玩笑稱，很多部會害怕接到立委劉建國的電話，因為他不斷爭取雲林的建設經費。（圖／劉建國辦公室提供）

▲▼總統蔡英文開玩笑稱，很多部會害怕接到立委劉建國的電話，因為他不斷爭取雲林的建設經費。（圖／劉建國辦公室提供）

►台北「茹曦酒店」超優惠！1泊1食才2880元，想當網美必去

ET快訊
綠營指台大突襲式記者會　黃國昌列時間軸：可這樣胡說八道？
巨乳DJ脫衣「雙奶」狂甩！客人小費猛塞內褲　警看到影片慘了
可不可「2款熟成茶」腸桿菌超標！複驗不合格　被新北開罰3萬
嚇壞一票網友！　高嘉瑜突po一張照片喊「挺堅到底」
快訊／台鐵太魯閣號「突冒黑煙」　乘客塞爆車站月台
宜蘭神秘沙灘驚見2條「戰備壕溝」！　背後真相曝
快訊／林佳龍宣布：陳建仁、賴清德擔任競總榮譽主委
40歲↑飄老人味原因曝！「2部位最濃郁」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠營指台大突襲式記者會　黃國昌列時間軸：可以這樣胡說八道？

快訊／陳建仁挺林智堅　「台大未納入當事人提出的論證」

「很多部會怕接劉建國電話」　蔡英文：不斷爭取建設雲林經費

嚇壞一票網友！　高嘉瑜突po一張照片喊「挺堅到底」

快訊／請示過蔡英文　林佳龍宣布：陳建仁、賴清德擔任競總榮譽主委

時機敏感！國民黨副主席明率團見陸高層？　藍營：不會談政治性議題

台大認證林智堅碩論是抄來的　鄭文燦：由本人和競選總部說明

台大認定林智堅抄襲　鄭文燦「回歸學術專業」：讓不同看法完整呈現

林智堅碩士論文遭台大撤銷　蘇清泉：還給學術應有空間

民進黨：遺憾台大未採納林智堅提供事證　支持當事人捍衛清白

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

潤娥唱出「獅子吼」太妍急阻止！　秀英脫衣拚了…還變身司機ＸＤ

短裙妹逆向＋停紅線　飄酒味騙警：只是移車

王家梁堅持「各自開車出門」！　許維恩氣喊「抓姦」：活膩了

綠營指台大突襲式記者會　黃國昌列時間軸：可以這樣胡說八道？

快訊／陳建仁挺林智堅　「台大未納入當事人提出的論證」

「很多部會怕接劉建國電話」　蔡英文：不斷爭取建設雲林經費

嚇壞一票網友！　高嘉瑜突po一張照片喊「挺堅到底」

快訊／請示過蔡英文　林佳龍宣布：陳建仁、賴清德擔任競總榮譽主委

時機敏感！國民黨副主席明率團見陸高層？　藍營：不會談政治性議題

台大認證林智堅碩論是抄來的　鄭文燦：由本人和競選總部說明

台大認定林智堅抄襲　鄭文燦「回歸學術專業」：讓不同看法完整呈現

林智堅碩士論文遭台大撤銷　蘇清泉：還給學術應有空間

民進黨：遺憾台大未採納林智堅提供事證　支持當事人捍衛清白

李亮瑾沒追蹤前輩…網私訊教訓「不禮貌」！她傻眼：為何要聽你的

綠營指台大突襲式記者會　黃國昌列時間軸：可以這樣胡說八道？

有小腹＝屎囤太多！肥肚子分4種　營養師「刮油飲食法」超平坦

《醫生》曹政奭頭髮留長「外貌重回巔峰」　雅痞造型曝光網戀愛了

周興哲新加坡謝票「3千粉暴動」　見師妹辣洩美背喊：小女孩長大了

天雨就淹水？！　陳怡珍盤點8／2市區淹水路段要求改善

快訊／陳建仁挺林智堅　「台大未納入當事人提出的論證」

香港波神白雲「穿七彩魚鱗比基尼」化身美人魚！　渾圓曲線辣翻網

可不可「2款熟成茶」腸桿菌超標！複驗不合格　被新北市開罰3萬

「阿嬌成功甩肉」成熱搜！大方公開「喝水時間表」，變美又變瘦

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

政治熱門新聞

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

「台大若啟動學倫調查會說明」　陳明通：台海動盪國安是第一要務

台大認定林智堅抄襲　民進黨「被打臉」大咖名單一次看

快訊／參選到底！　林智堅嗆藍：有沒有學位對我參選市長沒影響

林智堅涉抄襲「台大撤學位」？中華大學回應了

快訊／余正煌喊告　林智堅氣炸痛罵「不厚道」

「台灣現在是淪陷區」　她：統一進程已開始

10人受困柬埔寨　議員曝詐騙手段

快訊／林智堅律師團4點聲明：台大學倫會黑箱作業　公正性被污染

林智堅3度未到！律師曝今凌晨發mail：2時段讓台大選

快訊／證明清白　余正煌律師：將提毀謗告訴

快訊／北捷文湖線異常　吸管卡車門

曹興誠穿防彈衣譙中共　支持他當台北市長

更多熱門

相關新聞

快訊／林佳龍宣布：陳建仁、賴清德擔任競總榮譽主委

快訊／林佳龍宣布：陳建仁、賴清德擔任競總榮譽主委

前副總統陳建仁9日晚間率新北市小英之友會召開座談會，替民進黨新北市長參選人林佳龍站台。林佳龍會中致詞時，宣布陳建仁與副總統賴清德當任競選總部榮譽主任委員；林也說，此人事有請示總統蔡英文。

裴洛西訪台45.1％人認為「弊大於利」　60.9％不滿蔡英文國防政策

裴洛西訪台45.1％人認為「弊大於利」　60.9％不滿蔡英文國防政策

虎尾中元祭交管路線公布　6條要道封閉管制

虎尾中元祭交管路線公布　6條要道封閉管制

雲林第一案社會住宅開工　蔡英文親執鏟動土

雲林第一案社會住宅開工　蔡英文親執鏟動土

中國連日軍演　蔡英文：感謝台灣人民冷靜、成熟

中國連日軍演　蔡英文：感謝台灣人民冷靜、成熟

關鍵字：

蔡英文劉建國雲林

讀者迴響

熱門新聞

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

台女孩柬埔寨「7天遭侵犯9次驚悚實錄」！

台大認定「林智堅抄襲」撤碩士學位

辭掉20年西瓜哥哥「40歲晉升CEO」！砸600萬創業

趙露思「台灣學餐賣餛飩」畫面瘋傳！

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

姓名同音3字「手搖飲免費喝」

「老虎蜜蜂」嘉義店開幕淹大水　第4天被火燒光

飛行傘教練迫降山區　想起「跑山獸的話」獲救

台男跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

水電工飛澎湖「下機已到柬埔寨」　律師揪5疑點

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

抗乳癌30年！奧莉薇亞紐頓強病逝

更多

最夯影音

更多
工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩
蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面