雲林第一案社會住宅動土　「斗六好室」105戶預計2025完工

▲國家住都中心「斗六好室」社宅基地9日由總統蔡英文親自執鏟開工，雲林縣長張麗善、立委劉建國、斗六市長林聖爵一同與會祈求工程順利。（圖／記者蔡佩旻攝，下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

國家住都中心「斗六好室」社宅基地位於斗六市區莊敬路與六合街所夾街廓，鄰近斗六籽公園、鎮南國小、國民運動中心及成大斗六分院等，生活與醫療機能相當完善。今(9)日由總統蔡英文親自執鏟開工，國家住都中心代理董事長花敬群、雲林縣長張麗善、立委劉建國、財政部長蘇建榮等一同與會，祈求工程順利。

總統蔡英文表示，這是雲林第一個開工的社會住宅，在此先肯定內政部及國家住都中心的努力，財政部不僅是土地公更是財神爺，未來還要請地方政府持續與中央協調、合作加速合作住宅的興建來回應鄉親對社會住宅的期待。

落實居住正義是我上任以來最重要的政策之一，興建只租不售的社會住宅更是關鍵的一環，現在規劃是政府直接興建12萬戶為目標。不只在斗六，將來在虎尾也會興建社會住宅，一案接一案象徵政府興建社會住宅穩紮穩打，我們會緊盯進度讓民眾有更好的居住環境，一起努力為民眾打造更安全、友善、優質的居住環境。

雲林縣長張麗善表示，社會住宅未來有一定比例上的戶數提供給弱勢民眾居住，其餘戶數則可出租給青年人等有需求的民眾，而除了社會住宅將陸續於斗六、虎尾興建提供以嘉惠縣民外，再加上擴大租金補貼及社會住宅包租代管等方案，照顧廣大民眾的居住需求，實現居住正義。

「斗六好室」社會住宅將興建地上10層及地下2層之社會住宅，提供105戶社宅單元，並規劃設置日照中心，提供當地需求，預計在年中完工。

國家住都中心為加速規劃並推動社宅興辦，在雲林縣社宅第二案「東仁安居」社宅新建統包工程業於2022年6月29日決標，並指出，國家住都中心將持續與雲林縣府團隊攜手合作，共同打造品質與效率並重的優質好宅，期能實現在地就業、在地成家之夢想，讓社會住宅做為雲林經濟發展最堅強的後盾。

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