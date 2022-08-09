裴洛西訪台45.1％人認為「弊大於利」　60.9％不滿蔡英文國防政策





▲中共軍演對台周邊海域發射飛彈。（圖／路透社）

記者蘇晏男／台北報導

中共不滿美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，4日午起實施「圍台軍演」到7日，但實則至今武力恫嚇仍未落幕。由國民黨立委江啟臣成立的「啟思民本基金會」9日發布民調，顯示有45.1％民眾認為裴洛西訪台弊大於利、60.9％不滿意總統蔡英文的國防政策；此外，65.7％受訪者不認為我方能靠自己保衛台灣，不過願保衛台灣的達53.1％。

啟思民本基金會9日發布與國安議題有關的「8月份民本調查報告」。結果顯示，非常不滿意蔡英文國防政策的人達42.4％、不太滿意的有18.5％，非常滿意則為13.8％、還算滿意則22.6％。

對於中共攻台，認為我方有足夠能力保衛台灣的人佔26.6％，認為沒有足夠能力的高達65.7％。至於若中共對台採取軍事行動，非常願意為保衛中華民國而戰的人有30.7％、還算願意的為22.4％，但完全不願意跟不太願意分別佔24.1％、14.5％。

民調中也詢問裴洛西訪台是利大於弊還是弊大於利，結果顯示，「弊大於利」以45.1％，高於「利大於弊」的27.4％，另認為利弊各半的有22.9％。

江啟臣表示，民眾之所以普遍對蔡英文的國安表現不滿意，很可能與近期軍演事件政府的因應有關。因此建議未來政府要明確公布共軍的動態，讓對方知道我們有掌握，也讓民眾安心

啟思民本基金會表示，此次民本調查針對全國18歲以上的網路人口，於今年8月5日至7日期間，在Facebook投放廣告發送問卷，並剃除IP重複者，一共回收1021份有效問卷。抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負3.07%內。

針對原始樣本，該基金會採用比例估計法，母群體參數依內政部2022年6月之人口數據，以反覆加權法進行逐項重複連續性修正，使樣本的性別、年齡和地區特徵符合全國母體結構。

▼啟思民本基金會9日發布與國安議題有關的「8月份民本調查報告」