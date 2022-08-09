中國連日軍演　蔡英文：感謝過程中台灣人民表現冷靜、成熟

▲總統蔡英文今日南下雲林，前往斗六永福寺、福德宮參拜祈福，公開感謝國軍弟兄姐妹在中國連續軍演期間，勇敢守在第一線保護台灣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

總統蔡英文今（9）日南下雲林，前往斗六永福寺、福德宮參拜祈求，並主持社會住宅「斗六好室」開工典禮，於永福寺參拜致詞時，蔡總統公開感謝國軍弟兄姐妹們，在中國連續軍演期間，勇敢守在第一線保護台灣，也感謝國人面對中國威脅保持冷靜、自信。

總統蔡英文致詞時，先向鄉親致歉，在大選後就遇到疫情，到現在才來向大家謝票，再接著感謝國人在疫情期間團結配合，把台灣疫情控制很好。也提到針對這幾天中國軍演指出，感謝國軍弟兄姐妹面對中國威脅堅守崗位，在第一線保護台灣。

總統蔡英文表示，這幾年台灣一直受到一種干擾，就是中國一直傳遞假訊息，來嚇唬我們台灣人、也要來欺騙我們台灣人，她拜託大家看到可疑的訊息，就要去查證，或是向在地民代反應，提醒他們有這件事情澄清，這對社會穩定很重要，也是大家要一起來做， 一定可以做好。

蔡英文最後說，這次演習裡面有很多假訊息，但令人滿意是台灣人都很團結，假訊息澄清後都能阻斷，她也感謝在整個演習過程中，台灣人民表現得很冷靜、成熟，感謝當國家面臨威脅時，人民保持冷靜、自信這就是最重要的事。

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