虎尾中元祭交管路線公布　6條要道封閉管制

▲虎尾鎮「中元普渡大慶典」8月12日登場，預計吸引數萬人潮湧入，虎尾警分局為讓道路交通順暢，將於光復路與弘道路、新生路與中山路口、林森路市區沿線及中正路等重要路口執行交通管制。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮年度盛事「中元普渡大慶典」將於12日舉行，今年適逢周五小週末，預計吸引數萬人潮湧入，虎尾警分局為讓道路交通順暢，將於光復路與弘道路、新生路與中山路口、林森路市區沿線及中正路等重要路口執行交通管制，交管時間自當日18時開始至視交通狀況恢復正常。

虎尾警分局說明，活動期間預期林森路段將湧入人車，請欲經由林森路往西螺方向用路人可左轉由工專路右轉北平路、左轉光復路轉文科路替代；前往台78線快速道路或土庫的用路人可循文科路外環道轉雲97線轉台78線快速道路或至土庫，避免進入市區造成壅塞。

由於慶祝活動人車眾多，為確保活動安全平順，虎尾警方亦加強防搶、防竊確保民眾生命財產安全。同時也呼籲各承辦活動單位，嚴禁在普渡活動中有妨害風化或違反善良風俗情事，若有違法情事，依法嚴辦。針對易發生危險駕駛路段，採取巡邏與攔檢方式，加強查察危險駕車、無照駕駛、噪音及各類汽機車改裝違規情形。

▲慶祝活動人車眾多，為確保活動安全平順，虎尾警方亦加強防搶、防竊確保民眾生命財產安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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