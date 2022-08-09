國民黨爆將軍村修復有疑慮　林智堅：所有攻擊請對著我

▲民進黨桃園市長參選人林智堅出席「尊重設計專業拒絕政治抹黑－建築人與設計師的心聲」記者會，現場多名建築師、設計師及大學教授學者都出面力挺林智堅。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨日前爆料新竹將軍村古蹟修復案，與新竹棒球場一樣由零經驗廠商得標，還稱廠商與「林智堅工程五人幫」有關係。林智堅9日北上台北市召開「尊重設計專業拒絕政治抹黑-建築人與設計師的心聲」記者會，批評國民黨、張善政用政治霸凌專業，「你的對手是我林智堅，所有攻擊請對著我，不要用政治霸凌專業」。

國民黨日前爆料，前政務委員林盛豐、實踐大學建築設計系副教授王俊雄、實踐大學建築設計系助理教授蕭有志、北科大建築系副教授林靜娟、都市里人規劃設計有限公司主持人林雋怡等「5人幫」，都參與新竹市重大建設會報等重要會議，主導新竹市建設工程。

國民黨文傳會副主委林家興、國民黨副發言人楊智伃、國民黨桃園市議員參選人凌濤及謝克洋等人質疑，指新竹市將軍村的眷村修復案，林盛豐、王俊雄等5人幫也有介入，新竹市文化局還為其護航。

身為當時人之一的王俊雄表示，2015年春天因為業界友人介紹認識林智堅市長，受邀擔任市政顧問，希望以專業協助他推動市政，「當時感覺到林市長的誠懇跟熱情，所以答應幫忙」。

王俊雄說，重大建設的審查機制不是新竹市政府首創，最早是在宜蘭縣由前縣長陳定南創設，新竹市基本上是學習這樣的經驗。林市長每周來主持重大建設會報，主要任務有兩項，第一是請外部專家來對市政做規劃、諮詢；另一項，在市政建設會報是由市長主持，所有局處都會來，可以做植像橫向溝通，讓公共工程品質大幅提升，效率更好。

王俊雄說，林市長主持的重大建設會報，是連其他縣市政府都想效法的機制，所以就我所記得的，包括有基隆市政府、台中、嘉義縣，都曾經來過新竹市的重大建設會報取經，「可以看到，其實對於一個良好市政推動機制的渴望，是不分藍綠的」。

王俊雄強調，重大建設會報主要功能是借助外部專家顧問，在會議中提供諮詢跟建議，真正做決策是由市府高層所做，「我可以跟各位講，我們這些重大建設會報歷任跟現任的專家顧問，從來都不介入到市府的實質招標、採購」，採購都是由各局處一他們自己的職權，根據相關法規執行，我們在這裡面沒有任何介入。

王俊雄也說，他個人教書到現在超過30年，教過的學生超過1500人，「如果因為上過我的課，然後我在新竹市政府當顧問，他們就不能來做專業工作的話，我們這個社會還能做什麼？」，這件事情真的讓我覺得很不愉快，我也希望各界能尊重專業，停止口水、停止霸凌我們。

林智堅則說，很不好意思因為自己的選舉，讓大家遭受不實指控跟抹黑，「政治不應該霸凌專業」；林質疑，張善政躲在背後縱容、甚至參與其中，讓議員參選人，對於新竹市過去被市民肯定的建設，用不實指控、繪聲繪影方式，攻擊這些專業者，「最近的新聞，每一個疑慮都是用問號，因為沒有證據，他們沒有任何證據，擔心有法律問題」。

「台灣的選舉不應該向下沉淪至此，台灣的政治也不應該攻擊、霸凌專業。」林智堅喊話張善政，請不要再躲在這些人背後指揮大家，對新竹市團隊過去8年努力打造的新竹經驗做不實指控，不要再用政治霸凌專業，「你的對手是我林智堅，所有攻擊請對著我，不要用政治霸凌專業，讓這些默默奉獻的專業者持續為台灣這塊土地做更多事情」。