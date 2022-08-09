「相信林智堅的個人誠信」　沈慧虹力挺：他不願也不需要抄襲

▲民進黨新竹市長參選人沈慧虹。（圖／沈慧虹競選辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大9日天上午公布審定結果，余正煌論文並無抄襲情形，而是林智堅抄襲余生的碩士論文，建議撤銷林生碩士學位。對此，新竹市長參選人沈慧虹表示，自己和林智堅市長共同為新竹市打拼了8年，作為新竹市的副市長，「我知道、我也相信林智堅市長的個人誠信。林智堅市長不願意、也不需要抄襲。」

對於論文抄襲爭議，沈慧虹表示，就像他在記者會所說的，研究資料是林市長提供出去，也找到當時提供的資料並經過公證程序，更多次公開說明清楚寫作時序，向全台證明沒有抄襲。

沈慧虹指出，8年來自己和林智堅市長的市政滿意度受到市民肯定，各項評鑑也都名列前茅，新竹市還在加速向前，一項項政績兌現，這一切都不是因為學歷所造就，「但對學歷的抹煞、人格的抹黑，卻成為選舉主軸，令人感到遺憾與痛心。」

對於年底選戰，沈慧虹指出，今年的選戰，新竹和桃園受盡國民黨的抹黑，傾盡全黨之力，不斷抹黑跳針，優秀的市政成果，成為國民黨優先摧毀的目標，更運用龐大的媒體資源，進行認知作戰。如同過往的宇昌案一樣，都是意圖摧毀民主的口水戰、烏賊戰、抹黑戰。

沈慧虹表示，國民黨用這樣的方式，抹殺候選人人格，抹殺團隊多年努力成果，是在摧毀民主機制。民主是要選賢與能，應該就政策、政績進行討論，讓市民選擇期待的城市願景與發展方向，不該淪為抹黑大賽。