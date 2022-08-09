林智堅碩論抄襲遭撤銷學位　教團籲重視政商洗學歷問題

▲台大認定林智堅論文抄襲並撤銷學位，尤榮輝認為，社會更應重視政商洗學歷問題。（圖／記者林敬旻攝）

記者許敏溶／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文涉及抄襲案，台大今（9日）認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷林生碩士學位，私校工會理事長尤榮輝指出，本案除了政治效應外，社會更應重視政商洗學歷問題，政府更應思考如何調整政策，建議針對抄襲、代寫或造假論文者以刑法詐欺罪論處，指導教授未盡責指導畢論，應視同教學不力提教評會議處，情節嚴重者應處分解聘或不續聘，而論文外審委員、教評會委員也應被課責。

對於台大審議委員會認定林智堅抄襲並撤銷學位，尤榮輝認為，現況是學生畢論違反學術倫理，仍未見有指導教授被課責，教師升等論文抄襲被舉發，只要關係夠好，學校教評會多予袒護，許多師生不避諱找人代寫論文，學術風氣敗壞卻未見政府提出改革措施，得過且過。

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尤榮輝指出，學倫問題層出不窮的原因，出在當著作人無恥感、不能自律時，沒有法律給予課責或懲罰，而論文的指導老師、審查委員或教評會委員有權無責，這種不合理的現象若不能改善，學界將繼續沉淪，建議針對抄襲、代寫或造假論文者以刑法詐欺罪論處，指導教授未盡責指導畢論，應視同教學不力提教評會議處，情節嚴重者應處分解聘或不續聘，而論文外審委員、教評會委員也應被課責。

尤榮輝也呼籲政治人物自律，停止透過關係入學或以不正當手段取得學位，玷污學術殿堂，而各大學也應做好內控，一旦發現有教師放水配合學生違反學倫，應嚴予懲罰。

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