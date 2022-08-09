林智堅遭撤碩士學位　台大調查7大抄襲鐵證一次看

記者許敏溶／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲案，台大今（9日）認定林智堅抄襲余正煌碩士論文，且情節嚴重，撤銷林生碩士學位，《ETtoday新聞雲》整理台大調查的7大抄襲鐵證，包括論文比對系統「兩文相似度高達4成」、林智堅以「槓桿者」為題卻幾乎沒分析、不同版本抄襲部分「余都早於林完成」等，在在證明林智堅是抄襲余正煌論文。

▲台大社科院長蘇宏達，說明調查並撤銷林智堅學位的7大抄襲鐵證。（圖／記者黃國霖攝）

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一、論文比對系統「兩文相似度高達4成」

審議委員會召集人、台大社科院院長蘇宏達指出，經過論文比對系統，林生和余生的論文「相似度高達4成」，雖然林智堅的指導教授陳明通主張，應用同樣民調資料寫不同論文，是被允許及鼓勵，但審定委員會認為，是否抄襲不在使用同一份資料，而在兩文許多描述與說明都極為相似或完全一致，且所佔篇幅甚大，所以認定林生抄襲。

▲林智堅和余正煌論文經比對雷同段落不少。（圖／ETtoday直播）



二、林智堅以「槓桿者」為題卻幾乎沒分析



蘇宏達表示，林生和余生碩士論文有相同民調資料，同樣研究2014年新竹市長選舉，而林生研究題目為「三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響，以2014新竹市長選舉為例」，但委員會實際研讀林生論文，實際上根本沒有分析槓桿者效應，反而分析另一個候選人蔡仁堅得票基礎，導致兩篇論文一開始就產生高度重疊。

三、摘要「10行有7行相同」 結論也高度重疊



委員會針對林、余兩人進行逐章、逐段、逐小節比對，而碩士論文的中文摘要，是論文的核心發現，在林生論文的中文摘要7行字，和余生論文中文摘要中的10行的前7行，幾乎一模一樣，審定委員會經過充分討論，認定余生林生兩論文構成抄襲，而且情節嚴重。

四、論文8處重疊逾越合理範圍 英文、圖表「同對同錯」



審定委員會針對其中最高度重疊的15處再進一步比對，發現15處高度重疊部分，有8處相似度已經逾越合理範圍，構成抄襲情節重大，其中余生在分析工具上提及的統計回歸模型，使用英文是錯的，結果林生也跟著錯，「錯的一模一樣」，另一個地方余生「英文寫對、中文寫錯」，林生也一樣，這種同對同錯情況，讓委員認定抄襲存在。

▲審定小組發現兩論文連圖表錯誤都相同。（圖／ETtoday直播）



五、不同版本抄襲部分「余都早於林完成」



審議委員會認定，林文最後完成時間在2017年1月16日，余文最後完成時間則在2016年7月21日，林不能提出早於余文完成前的手稿，無從證實余文是抄襲林文，且林在論文完成前持續更新內容，並且在參考書目中引用余文，代表林知悉余文已經較早通過口試，並成為正式學位論文，沒有理由不知道兩篇論文的相似之處。

六、林智堅電郵佐證無法證明原創



蘇宏達指出，雖然林智堅跟陳明通的說法，林的論文是原創，但林智堅提供的電郵佐證，卻無法證明是原創，而且委員會認為，是否先取得資料或先展開資料，不等於先完成研究成果。

蘇宏達表示，林提供的證據是2016年2月1日陳明通寄送給林助理楊女士的電郵並附件，並且經過公證，惟公證資料證明是陳於當天寄送給林，其中有「請智堅自我發揮一下」的字句，其爭議及實情不能確知，但無法確認寄送的文稿原始作者為林，「文稿中並未顯示修訂符號」，林和陳均未到場作口頭聲明，乃無證據顯示在此電郵前，陳有無收到來自林的文稿，根據此項證據資料，極難遽以認定此部分文稿哪個部分是林作品，也沒辦法解答誰在何時抄襲誰。

七、林智堅提供民調不代表先完成研究



蘇宏達表示，雖然陳明通表示，兩人使用同一組多次調查的電話訪問結果，這些都是林智堅團隊原創出來，但委員會認為，余文並未更動民調資料，且清楚標示出處，而不同作者獨力研究，對個別變數的描述，並沒有作為使用極為相似的文字理由，而且余文最後完成時間在2016年7月21日，早於林文完成時間。

對此，林智堅下午在民進黨中央黨部舉行記者會回應說，「我覺得我非常無辜，我實在是一個受害者」，對於台大學倫會的說法難以接受，他是好心被雷劈，提供資料給余政煌，「我怎麼有需要抄襲他？民調是我提供的，如果沒有民調，他如何完成論文？」委任律師黃帝穎則說，行政爭訟是一個方法之一，收到處分書會再研議。



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