　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台大認證論文抄襲　桃園市議會國民黨團：林智堅應主動退選

▲台大認證論文抄襲，桃園市議會國民黨團表示：林智堅應主動退選。

▲桃園市議會國民黨團表示：台大認證論文抄襲，林智堅應主動退選。（圖／桃園市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會國民黨團9日召開「林智堅應知所進退、主動退選」記者會，強調黨團認為，台大已認定林智堅論文抄襲，桃園市民無法接受也不歡迎誠信破產、沒有人格的參選人，同時呼籲，鄭文燦市長不要再盲目護航，甚至行政不中立輔選林智堅。

總召徐其萬指出，桃園市民不希望沒有誠信的人參選桃園市長，鄭市長也不應再輔選誠信已經破產的林智堅，台大已經證明林智堅抄襲如此嚴重，應該向全體桃園市民道歉，同時趕快作一個抉擇，不要再愚弄桃園市民，

執行長徐玉樹說，林智堅已經被台大公開表達碩士論文有問題，民進黨及鄭市長不可能每天拉著一個沒有誠信及品格的人，到處選舉，如果今天能夠接受林智堅的話，等於選民就可以接受沒有誠信、沒有品格的人，但選民水準很高，民進黨如果要與林智堅劃上等號，大家就繼續看下去。

市議員梁為超、黃敬平表示，一個沒有誠信的參選人，沒有資格選桃園市長，呼籲鄭市長，趕快換掉這樣的參選人。鄭市長盲目幫林智堅輔選，就如同網路上所唱的那首歌，「完了完了巴比Ｑ了」，林智堅應該知所進退，公開退選，林智堅的誠信及人格已經破產，如果林智堅不退選，大家疑問是，到底林智堅還選得下去嗎？

「民進黨到現在為止，還在硬拗」，詹江村說，誰都可能會犯錯，但是犯錯之後的態度、誠信才是重點，社會大眾看得出來，不要把一般選民當作弱智，民進黨應誠實面對抄襲問題，直接向社會大眾道歉。

舒翠玲強調，學歷不重要，品格才重要，林智堅作錯事，還知錯不改，甚至用更多的謊言來圓謊，這樣的品格我們無法忍受，她公開呼籲，請林智堅發揮僅存的道德勇氣，主動退選。林智堅過去兩、三個月時間操弄這麼多的社會資源，圓他個人的謊言，林智堅也應該第一時間站出來向桃園市民道歉。

針對台大論文審定會認定余正煌無抄襲，林智堅抄襲且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位，並由台大教務處核定撤銷林智堅學位，桃園市議會國民黨團總召徐其萬、執行長徐玉樹及黨團市議員詹江村、舒翠玲、梁為超、黃敬平等人，輪番發言，質疑林智堅誠信及品格有重大瑕疵，已經不適合參選桃園市長。

►台北「茹曦酒店」超優惠！1泊1食才2880元，想當網美必去

ET快訊
淫教授問女學生「可以進去嗎」　她偷擦精液獲賠百萬
朋友騙朋友最可怕！全球反詐騙組織「破解內幕」：別去這5國
大量現金+全身金飾都失蹤！移工仲介慘死家中　親友悲指劫財殺人
林智堅遭撤碩士學位　台大調查「7大抄襲鐵證一次看」
杜拜台人遭虐影片曝！他慘遭電擊哀號...掌鏡者嗆：挺能忍的啊
快訊／新北男遭車撞擊　「口鼻流血」當場失去心跳
快掏身分證！　姓名同音3字「手搖飲免費喝一杯」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

裴洛西訪台45.1％人認為「弊大於利」　60.9％不滿蔡英文國防政策

「相信林智堅的個人誠信」　沈慧虹力挺：他不願也不需要抄襲

台大認證論文抄襲　桃園市議會國民黨團：林智堅應主動退選

不要再硬拗了！賴香伶：捍衛台灣價值請林智堅退選

提「免費裝假牙」政見　她嗆林佳龍：在台中大砍老人健保補助

林智堅論文抄襲遭撤學位！張善政：台灣更需守護的是誠信與是非

王鴻薇要台大「清理門戶」處理陳明通　怒批：學術詐欺「不配為人師」

黃帝穎點台大學倫會三大違法缺失　怒轟荒謬：蘇宏達竟比法院還要大

鄭麗文痛批林智堅「沒有誠信」　點名蔡英文等5人下台負責

爭取2521萬整建製冰廠　劉櫂豪允諾協助綠島漁港清淤

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

妻伸手要尪做4動作給驚喜　他照做下秒被喊：去洗碗！

美腿妹學立中柱總失敗　暖男看不下去：要幫忙？

潤娥唱出「獅子吼」太妍急阻止！　秀英脫衣拚了…還變身司機ＸＤ

短裙妹逆向＋停紅線　飄酒味騙警：只是移車

王家梁堅持「各自開車出門」！　許維恩氣喊「抓姦」：活膩了

裴洛西訪台45.1％人認為「弊大於利」　60.9％不滿蔡英文國防政策

「相信林智堅的個人誠信」　沈慧虹力挺：他不願也不需要抄襲

台大認證論文抄襲　桃園市議會國民黨團：林智堅應主動退選

不要再硬拗了！賴香伶：捍衛台灣價值請林智堅退選

提「免費裝假牙」政見　她嗆林佳龍：在台中大砍老人健保補助

林智堅論文抄襲遭撤學位！張善政：台灣更需守護的是誠信與是非

王鴻薇要台大「清理門戶」處理陳明通　怒批：學術詐欺「不配為人師」

黃帝穎點台大學倫會三大違法缺失　怒轟荒謬：蘇宏達竟比法院還要大

鄭麗文痛批林智堅「沒有誠信」　點名蔡英文等5人下台負責

爭取2521萬整建製冰廠　劉櫂豪允諾協助綠島漁港清淤

國圖已下架林智堅碩論　曝「下午接到台大通知」依程序處理

2PM俊昊減肥超嚴！　嘴饞先自問「一定要吃？」鏡頭前餓到手抖

台積電被抓到「要害」了？歐洲招手設廠藏玄機　專家：握談判籌碼

張進德低潮後開轟「繼續往前走」　送兒子「蜘蛛」生日禮

女醫師「杯中加料」尪2度胃潰瘍　監視器拍到下毒鐵證！恐怖言行曝

南韓外長朴振飛青島會晤王毅　估呼籲中方解除「禁韓令」

TOYOTA「大改款VIOS」泰國搶先亮相！台灣YARIS未來長相搶先看

「攜帶型冷氣」就是薄荷精油　小小一瓶搞定蚊蟲、降溫有感

2022世足賽把貨櫃當樂高　組裝成全球第一座可完全拆卸再利用的球場

韓媒曝：共軍圍台演習期間　駐韓美軍U-2偵察機出動台海！

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

政治熱門新聞

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

「台大若啟動學倫調查會說明」　陳明通：台海動盪國安是第一要務

台大認定林智堅抄襲　民進黨「被打臉」大咖名單一次看

林智堅涉抄襲「台大撤學位」？中華大學回應了

快訊／參選到底！　林智堅嗆藍：有沒有學位對我參選市長沒影響

10人受困柬埔寨　議員曝詐騙手段

「台灣現在是淪陷區」　她：統一進程已開始

快訊／林智堅律師團4點聲明：台大學倫會黑箱作業　公正性被污染

快訊／證明清白　余正煌律師：將提毀謗告訴

林智堅3度未到！律師曝今凌晨發mail：2時段讓台大選

快訊／余正煌喊告　林智堅氣炸痛罵「不厚道」

快訊／北捷文湖線異常　吸管卡車門

曹興誠穿防彈衣譙中共　支持他當台北市長

更多熱門

相關新聞

「相信林智堅的個人誠信」　沈慧虹力挺：他不願也不需要抄襲

「相信林智堅的個人誠信」　沈慧虹力挺：他不願也不需要抄襲

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，台大9日天上午公布審定結果，余正煌論文並無抄襲情形，而是林智堅抄襲余生的碩士論文，建議撤銷林生碩士學位。對此，新竹市長參選人沈慧虹表示，自己和林智堅市長共同為新竹市打拼了8年，作為新竹市的副市長，「我知道、我也相信林智堅市長的個人誠信。林智堅市長不願意、也不需要抄襲。」

林智堅學位遭撤　台大調查7大抄襲鐵證一次看

林智堅學位遭撤　台大調查7大抄襲鐵證一次看

不要再硬拗！賴香伶：請林智堅退選

不要再硬拗！賴香伶：請林智堅退選

林智堅碩論抄襲　教團籲重視政商洗學歷問題

林智堅碩論抄襲　教團籲重視政商洗學歷問題

提「免費裝假牙」政見　她嗆林佳龍：在台中大砍老人健保補助

提「免費裝假牙」政見　她嗆林佳龍：在台中大砍老人健保補助

關鍵字：

2022九合一大選2022桃園市長論文抄襲林智堅

讀者迴響

熱門新聞

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

台女孩柬埔寨「7天遭侵犯9次驚悚實錄」！

台大認定「林智堅抄襲」撤碩士學位

辭掉20年西瓜哥哥「40歲晉升CEO」！砸600萬創業

快訊／台大認定抄襲　林智堅回應：不理解實質內容

趙露思「台灣學餐賣餛飩」畫面瘋傳！

台男跳樓逃出柬埔寨！　揭最年輕豬仔僅15歲

飛行傘教練迫降山區　想起「跑山獸的話」獲救

「老虎蜜蜂」嘉義店開幕淹大水　第4天被火燒光

罹乳癌二期！她自爆「愛吃1類食物」…醫愣了：機率增67%

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

水電工飛澎湖「下機已到柬埔寨」　律師揪5疑點

「台軍根本不堪一擊」　他：統一日子近了

姓名同音3字「手搖飲免費喝」

抗乳癌30年！奧莉薇亞紐頓強病逝

更多

最夯影音

更多
工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩

工人把卡車當私人泳池　移車造浪坐救生圈爽玩
蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

蔡依林微博「一夜掉粉30萬」！ 央視大動作刪了《玫瑰少年》發文

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

不滿前男友PO文太露骨　悍女持刀鎚登門砸窗！

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

回校幫老師慶生送壽桃塔　壽星嚇歪！開心到狂跺腳

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

女兒騎玩具車爸喊拉起來　教翹孤輪網笑男人帶小孩

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面