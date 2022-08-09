台大認證論文抄襲　桃園市議會國民黨團：林智堅應主動退選

▲桃園市議會國民黨團表示：台大認證論文抄襲，林智堅應主動退選。（圖／桃園市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會國民黨團9日召開「林智堅應知所進退、主動退選」記者會，強調黨團認為，台大已認定林智堅論文抄襲，桃園市民無法接受也不歡迎誠信破產、沒有人格的參選人，同時呼籲，鄭文燦市長不要再盲目護航，甚至行政不中立輔選林智堅。

總召徐其萬指出，桃園市民不希望沒有誠信的人參選桃園市長，鄭市長也不應再輔選誠信已經破產的林智堅，台大已經證明林智堅抄襲如此嚴重，應該向全體桃園市民道歉，同時趕快作一個抉擇，不要再愚弄桃園市民，

執行長徐玉樹說，林智堅已經被台大公開表達碩士論文有問題，民進黨及鄭市長不可能每天拉著一個沒有誠信及品格的人，到處選舉，如果今天能夠接受林智堅的話，等於選民就可以接受沒有誠信、沒有品格的人，但選民水準很高，民進黨如果要與林智堅劃上等號，大家就繼續看下去。

市議員梁為超、黃敬平表示，一個沒有誠信的參選人，沒有資格選桃園市長，呼籲鄭市長，趕快換掉這樣的參選人。鄭市長盲目幫林智堅輔選，就如同網路上所唱的那首歌，「完了完了巴比Ｑ了」，林智堅應該知所進退，公開退選，林智堅的誠信及人格已經破產，如果林智堅不退選，大家疑問是，到底林智堅還選得下去嗎？

「民進黨到現在為止，還在硬拗」，詹江村說，誰都可能會犯錯，但是犯錯之後的態度、誠信才是重點，社會大眾看得出來，不要把一般選民當作弱智，民進黨應誠實面對抄襲問題，直接向社會大眾道歉。

舒翠玲強調，學歷不重要，品格才重要，林智堅作錯事，還知錯不改，甚至用更多的謊言來圓謊，這樣的品格我們無法忍受，她公開呼籲，請林智堅發揮僅存的道德勇氣，主動退選。林智堅過去兩、三個月時間操弄這麼多的社會資源，圓他個人的謊言，林智堅也應該第一時間站出來向桃園市民道歉。

針對台大論文審定會認定余正煌無抄襲，林智堅抄襲且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位，並由台大教務處核定撤銷林智堅學位，桃園市議會國民黨團總召徐其萬、執行長徐玉樹及黨團市議員詹江村、舒翠玲、梁為超、黃敬平等人，輪番發言，質疑林智堅誠信及品格有重大瑕疵，已經不適合參選桃園市長。