不要再硬拗了！賴香伶：捍衛台灣價值請林智堅退選

▲賴香伶(右二)捍衛台灣價值，請林智堅退選。（圖／賴香伶競選團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對台灣大學召開記者會認定林智堅的台大國發所論文抄襲情節重大、將撤銷碩士學位。民眾黨桃園市長參選人賴香伶9日與台大畢業的東華大學施正鋒教授、桃園市議員參選人張清俊、黃國晏共同召開記者會，肯定台大捍衛學術自主，維護了台大校譽，要捍衛台灣價值，請林智堅退選！不要再硬拗了，別成為選民唾棄的政治人物。

賴香伶表示，台大做出不讓政治黑手伸入審定程序的決定，維護台大校譽，整個事件從7月初到8月9日，大家還記不記得7月7日蔡總統在林智堅臉書下留言，提出「政治攻防必須要基於事實」，林智堅說他們「一定會把相關事證提供，不會讓選舉變成抹黑戲碼」，時至今日「是誰一再用選舉語言回應？」

賴香伶指出，台大邀請林智堅三次說明，但林智堅從不親自到場，卻一再透過陳明通局長說他才是「原創」，陳明通給他的書信還寫到有個章節讓他「自行發揮一下」，總總跡象都讓大家開始認為：余正煌被栽贓了、要背鍋了！她因此一再呼籲學術審定，一定要本於學術自主，在審定過程就事論事、就資料論資料。余正煌也親自到台大說明，她相信台大審定結果，是一個公正客觀、基於事實、基於學術的審定。

賴香伶說，為什麼林智堅還要開記者會提資料？要在這程序中去力挽狂瀾嗎？有資料為什麼不在審議中拿出來？這樣行徑態度是誰在做選舉操作？要變成他是受害者嗎？他這樣人格誠信與做法，讓我真的為桃園市民感到難過。這樣的參選人，從全黨救一人蔡總統開始，林智堅選舉團隊主委是鄭文燦，論文辯護記者會發言人是立委鄭運鵬，這3位捍衛的台灣價值決不應該是抄襲論文的行徑，他們不該漠視、縱容他們提名有抄襲行為的人，這是誠信、也是品格！如果他們繼續全黨救一人，是置桃園市民的權益尊嚴不顧。

賴香伶呼籲：林智堅沒有資格服務桃園市民，你沒有資格擔任市長候選人！在這過程裡，很希望國人清楚執政黨推出市長候選人時，要清楚我們到底要為人民服務什麼？帶給台灣人民的價值內涵是什麼？既然有這事件，審定結果也認定你是抄襲的，這樣客觀事實你還要硬拗嗎？這樣政治人物是讓大家非常失望！呼籲林智堅團隊、鄭文燦市長能更審慎對待，要成為被唾棄、還是要成為人民更信任政治人物？

賴香伶說，最後呼籲林智堅：你是別人聲稱的「落跑市長」，留給新竹市政府的爛攤子，新竹球場從三億多擴增到12億多元，到現在說不清楚？沒有驗收完成就進行比賽，到現在對你檢視時，你無法用負責的態度回應。這時你更該負起責任把新竹球場問題徹底解決，不是到現在用硬拗的方式繼續在桃園，「桃園市民不想領受你這樣的新竹經驗」。