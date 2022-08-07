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陳時中提內湖交通解方　蔣辦酸：野心很大「懂的卻很少」

▲▼文山區公所治安社區研習觀摩會議8/4舉行，國、民兩黨台北市長參選人蔣萬安、陳時中不約而同先後抵達會場。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（資料中／記者湯興漢攝）

針對民進黨台北市長參選人陳時中今（7）日拋出內湖交通問題解方，蔣萬安競選辦公室副發言人田方倫表示，扣除政治口號細看內容，就知道陳時中在「外行裝內行、不懂裝懂」，就像一隻為了選舉不斷吹肚皮的青蛙，卻忘記了吹太大會破掉，野心很大，懂的卻很少。

陳時中提出內湖交通解方，包含堤頂交流道往北匝道動線改善、新闢堤頂塔悠地下連通道等；對此，田方倫細數，堤頂交流道由南直接右轉、迴轉上北入匝道，除了會占用堤頂大道的道路外，也會跟現有舊宗路由北往南右轉北上匝道衝突；而瑞光路、行善路上下高架匝道，由於太接近堤頂交流道，恐怕只能做北入與南出匝道，但北入與南出匝道又因為與鄰房太近，所以沒有足夠空間施作，且上下匝道占用瑞光路與行善路也會是問題。

田方倫進一步指出，銜接國一高架南出與環東部分，要跨越現有高架的高速公路，難度高且無足夠長度下降；另外，南港端國一高架接環東，照圖面看，就跟未來的民生汐止線路線衝突。至於堤頂大道地下街塔悠路，他直言，堤頂大道沒有空間分去做地下道入口，有沒有足夠深度可以穿越堤防基礎下去？「陳時中的團隊，看來也沒有提出科學研究！」

田方倫直言，陳時中真的是不懂交通，大外行來裝內行；技術可不可行已是個問題，單憑加幾個匝道與地下道就認為很高明、很厲害？「完全不懂交通，不懂內科交通，真的是好傻好天真」。

田方倫強調，相關地區道路容量沒改變，道路服務水準仍然是E、F級的情形下，增設匝道能有什麼用？交通問題從來不是多蓋幾條道路就能解決的，世界各國皆然，不同時兼顧交通管理措施與交通建設，都是癡人說夢。

田方倫也諷刺，隨意開空頭支票，一向是民進黨強項；蔡英文總統在2017年宣布興建基隆輕軌，五年後的今天，依舊是一張空頭支票。

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