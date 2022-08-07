內湖交通有解？陳時中出6招、蔣萬安提4解　她酸：陳在xyz蔣還在abc

▲民進黨台北市長參選人陳時中公布內湖交通改善政策。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

年底九合一大選將至，對於北市首長之戰，三名候選人為內湖交通不斷交鋒，而國民黨參選人蔣萬安、民進黨參選人陳時中兩人提出的解方相去不遠，對此，蔣萬安表示，好的政策歡迎來學，而立委吳思瑤反酸，陳時中連作法、工期、工法都提出完善規劃，「反觀蔣萬安還在講空話，要拿香對拜，也請把香拿好。」

針對內湖交通問題，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，從交通管理「時間、空間、運具」分散的角度，提出4個解決方案，包含，東環段動工、民汐線核定後2年內動工、串接南軟、內科、北士科的科技產業、提升公眾運輸服務、尋求新闢聯外道路的可能性。

對於內湖交通，陳時中則提出，堤頂交流道往北匝道動線有幾個雍塞節點，要減少在平面道路的時間及紅綠燈的等待，就可以部分解決壅塞問題；他也主張要透過聯外道路直接接到行善路，紓解堤頂交流道的壓力。另對於國1銜接環東大道部分，陳主張，可透過高架道路，讓車流不需要進入內湖，就可以往台北市走。

陳時中表示，他主張在堤頂大道建立一條地下連通道，穿越基隆河，直接接到塔悠路，如此將可大幅減低大直、內湖到中山、信義的壓力，內湖的交通就可以得到一些改善。

吳思瑤表示，參選台北市長絕不只是在臉書前敲鍵盤、講空話就可以，陳時中在參選還不到一個月，就具體對改善內湖交通端出嚴謹可行的方案，短中長程，連作法、工期、工法都提出完善規劃，「反觀蔣萬安還在講空話，蔣萬安說要以時間、空間、運具三方面解決內湖交通，這不是最基本的abc？」

對於蔣萬安所提的解方，吳思瑤指出，解決任一地方的交通問題，時間空間運具當然是最基本元素，陳時中已經到xyz了，怎麼蔣萬安還在abc？如果要拿香對拜，那也請把香拿好、才不會褻瀆神明、踐踏民意，「絕對不應該如此粗糙、移花接木，在七月講鬼話，這樣態度非常不正確。」

吳思瑤表示，陳時中端出短中長程，對於短程交通改善、企業協力、中期有四項道路交通改善，尤其在堤頂跟塔悠路做地下通聯道，連路線、工法、工期都經過完整評估，長期在捷運民汐線、東環段都提出主張訴求，所以我們視野是宏觀、做法可行，「蔣萬安完全看不到陳時中的車尾燈，要拿香對拜，也請把香拿好。」

對於對手陣營批評綠營對關渡平原開發態度前後不一，吳思瑤表示，陳時中昨天並沒有說如何開發關渡平原，還原他的說法，士林北投眼前最需要、也在進行中的發展正是士林北投科技園區，我們看到內湖科技園區的交通瓶頸，要對未來可能的交通流量超前佈署。

吳思瑤指出，陳時中的談話是在講士林北投科技園區的交通改善要有相當長遠的計畫，關渡平原若要涉及開發的可能，當然所有的交通配套要提前佈署，「這是陳時中完整的談話，不需要移花接木。」