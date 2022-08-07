跨越基隆河！陳時中喊蓋地下連通道　黃珊珊酸「已評估」：不是用畫的

記者袁茵／台北報導

面對內科交通問題，民進黨台北市長參選人陳時中7日提出8年內完成東環線、四處匝道優化，甚至打造一條堤頂大道和塔悠路地下連通道，跨越基隆河等解方。台北市副市長黃珊珊強調，陳時中提出的4點方式，有3點都是中央高公局必須配合的事項，而地下道則牽涉松機存廢，「打地下道不是用畫的，而是要用做的。」

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊出席台北表演藝術中心十年有成感恩日。（圖／記者袁茵攝）

台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊7日下午出席台北表演藝術中心開幕式，會後接受媒體聯訪。針對陳時中稱柯文哲任內對內湖交通是「小針美容」，應該要大刀闊斧？黃珊珊強調，過去已經說過，內湖交通是都市計畫的問題。

黃珊珊表示，今天看到國、民2黨的參選人提出解方，尤其是陳時中的部分，但「台北市從來沒有停止解決內湖的交通。」尤其是內湖科學園區上下班時間的塞車問題，陳時中提出的4點，有3點都是中央政府高公局的事情，包括高速公路匝道增設、路型優化、動線調整等，是高公局必須配合的事情。

黃珊珊提及，北市府交通局7月28日跟高公局開過相關會議，「也沒聽過這樣的計畫。」如果對方有什麼新計畫的話，歡迎來向北市府說明，或是大家一起來合作，包括打造地下連通道部分，北市府交通局多年前也有評估，但仍會牽涉到松機存廢、工程技巧，「打地下道不是用畫的，而是要用做的。」

黃珊珊指出，大家突然這麼關心內湖交通，她也非常高興，並希望大家提出具體可行的政策，台北市對於整個都市計畫的調整，都有進一步地努力，「我想市長（柯文哲）8年做的是大刀闊斧，小針美容應該是民進黨做的。」

媒體追問，陳時中稱打造地下連通道是否可行？黃珊珊僅說，歡迎專家跟北市府一起討論。

▼陳時中提內湖交通解決方案，其中包括花7年新闢堤頂大道至塔悠路的地下連通道。（圖／陳時中競選團隊提供）