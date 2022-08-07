行程滿檔！蔡其昌一早衝大坑拜票　下午化身全民老爸提幼兒政策

▲假日行程滿檔！蔡其昌一早衝大坑拜票。（圖／蔡其昌競選團隊提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕因腳傷住院，下周才能回市府主持市政工作。2022市長大選競爭對手、民進黨台中市長參選人蔡其昌趁著假日連趕多場活動，一早先到大坑拜票，承諾若當選市長，將對大坑步道進行整體規畫和修建。下午在親子藝文季上則化身全民老爸談幼兒政策，直言台中要擺脫「虐童之都」惡名，「媽媽市長做不到的，就讓爸爸市長來完成。」

▲上午蔡其昌與立法委員莊競程、台中市議員曾朝榮、市議員參選人蔡雅玲、謝家宜等人前往大坑9號步道。



上午蔡其昌與立法委員莊競程、台中市議員曾朝榮、市議員參選人蔡雅玲、謝家宜等人前往大坑9號步道跟民眾打招呼並預祝大家父親節快樂。

蔡其昌表示，大坑山區有台中人的後花園稱號，未來若當選市長，將對大坑步道進行整體規劃和修建，尤其是定期維護工作，也會協助在地攤商促進消費環境改善。另外，民眾反映有宗教團體放生蛇類、野放動物，導致步道經常有蛇出沒，還曾有爬山的民眾被咬傷。對此，蔡其昌也承諾，當選市長，會想辦法和相關單位研究解決這件事。

此外，蔡其昌今（7）日也與立法委員張廖萬堅、黃國書、台中市議員林祈烽、陳淑華、張耀中、何文海等一連舉辦三場親子活動，包含已經邁入第8年的幸福親子藝文季。

▲蔡其昌下午化身全民老爸連趕3場親子活動。



同樣身為三個小孩的爸爸，蔡其昌與林祈烽、陳淑華披上紅色披肩、化身「幸福超人」。蔡其昌還展現親民的態度當起全民老爸，蔡其昌指出，台中市現在有許多孩子們所遇到的問題，都急需一個有魄力、有執行力的市政府認真努力的解決問題，像是一而再地發生虐童事件，宣示若擔任市長，虐童問題會列為他上任後優先要解決的事項，讓台中徹底擺脫虐童之都。

蔡其昌也提到，未來若當選市長，將會投入更多資源，增加更多硬體跟軟體設施，讓台中市處處都有親子及藝文活動，也會整合台中市現有的閒置空間，改造成台中市的親子館及兒童友善空間以及重新盤點各區和各校的資源，增加公托和公幼名額，保證一定會持續在各區增設公辦民營托嬰中心，也提出國中小孩童午餐免費、營養加倍的政見，照顧兒童營養健康，同時減輕家長們的負擔。