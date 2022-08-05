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議員提案修房屋稅影響4666戶　基市府：涉及加稅且恐不符程序

▲基隆市議會。（圖／記者郭世賢攝）

▲基隆市議會。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市議會王醒之、張淵祥、陳薇仲、呂美玲、莊錦田、楊秀玉、韓世昱、鄭文婷等議員將於下週臨時會提案修正「基隆市房屋稅徵收率自治條例」等三案，市府初步評估，因涉及增稅課予人民財產負擔，預估影響全市七區戶數4666戶，且未完成公開預告程序，民眾恐不知情，且有不符法制規定及程序正義的問題；另議員主張將增加之房屋稅收入以「專款專用」方式支應特定項目經費，與財政收支劃分法統收統支原則不符。

基隆市政府表示，房屋稅條例第6條授權縣市政府得視地方實際情形就房屋稅徵收率訂定或修訂法規命令，並提經當地民意機關通過。行政程序法第154條也規定，除情況急迫，顯然無法事先公告周知者外，應完成預告程序。目前各縣市如修正房屋稅徵收率自治條例均依此規定，循公開預告後，再進行立法程序。若逕由議員提案通過後執行，恐不符法制規定及程序正義。

另外，2021年底財政部針對房價顯著波動，有房產投機炒作及囤房疑慮的縣市，邀集六都及新竹縣市開會研商檢討，基隆市並非財政部認為是亟需修正房屋稅徵收率的縣市。

▲基隆議員提案修正「基隆市房屋稅徵收率自治條例」。（圖／記者郭世賢製表）

▲基隆議員提案修正「基隆市房屋稅徵收率自治條例」訂定房屋稅差別徵收率影響戶數。（圖／記者郭世賢製表）

而基隆市稅務局依內政部不動產資訊平台2021年第3季房價負能力資料統計，全國（不含離島）房貸負擔率為38.35%、房價所得比為9.58倍，而本市房貸負擔率為23.07%、房價所得比為5.76倍。基隆市遠低於全國平均值，是購屋壓力全國（不含離島）第二低的城市。

再者，經基隆稅務局初步統計，若依議員提案訂定房屋稅差別徵收率（即囤房稅）增加年度房屋稅收為761萬元，影響稅額戶數，共計4666戶，依序是中正區962戶、仁愛區928戶、安樂區759戶、七堵區589戶、信義區528戶、中山區525戶、暖暖區375戶。

市府也補充，中央補助本府辦理社會住宅包租代管計畫，第2期及第3期皆獲全額補助，合計3億2,241萬1,360元。截至2022年6月30日止，市府已成功媒合1407組房東房客（包租299件、代管1108件），累計媒合數量是非六都第一，成效非常卓著。

市府計算推社會住宅包租代管租金補貼，已是議員提案增加年度囤房稅入（761萬元）的42倍之多。市府尊重議員提案權，但也善意提醒，修正案未經政策完整評估，且未經公開預告程序，民眾並不知詳情；如貿然修法通過，會不會變相增加租屋者負擔，有實質降低青年租屋負擔之效果，都值得斟酌。

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基隆議員房屋稅徵收

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