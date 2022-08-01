基隆男持筆抵超商店員搶2萬　囂張嗆警「白癡、辦案能力差」

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名林姓男子7月31日晚上，他獨自前往安樂區某間超商，趁店員不注意時，竟持筆抵住店員腹部，搶走抽屜內現金2萬元逃逸，警方獲報後，不到15分鐘，在附近土地公廟逮捕到林男，將林男帶回派出所偵詢，並起出犯案工具及現金，他竟嗆警方白癡、辦案能力差，警訊後，依涉犯搶奪罪嫌，將他移送基隆地檢署法辦。

▲基隆男持筆抵超商店員搶走2萬元。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

據了解，70多歲林姓男子有中度精神障礙，因與妻子離婚心情鬱悶，7月31日晚上9時許，他獨自進入超商，約過20分鐘後，等到店內人較少時，便手持筆抵住店員腹部，店員驚嚇不敢反抗，隨即闖入櫃台打開抽屜，搶走現金2萬元逃逸，店員趕緊報警，指稱男子身穿粉紅色上衣，搶劫後往社區公車總站方向離去。

基隆警第四分局安樂派出所獲報，出動大批警力進行逐巷搜索，分局長陳啓明立即指揮線上巡邏警力實施攔截圍捕，並責由偵查隊與安樂派出所成立專案小組，過沒多久時間，最後在超商附近社區的土地公廟發現林男，警方將他逮捕，並起出犯案工具及現金2萬元。

▲警方在超商附近的土地公廟發現林男，警方將他逮捕並起出犯案工具及現金。

警方將人帶回派出所偵詢時，林男不斷用言語挑釁偵辦警員，還大罵警察是白癡、辦案能力差等語，隨後又自稱與警察局長關係很好，態度相當囂張，警訊後，全案依搶奪罪嫌，將他移送基隆地檢署偵辦。

基隆警第四分局長陳啓明重申，對「犯罪零容忍」的決心，持續強勢勤務作為，迅速打擊犯罪，強化查緝能量，以提供民衆平穩安全生活環境。

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