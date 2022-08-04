基隆家扶55週年扶幼棒球體驗營　林右昌勉培養堅忍不拔運動精神

▲基隆家扶55週年扶幼棒球體驗營。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆家扶55週年扶幼棒球體驗營，4日於大武崙棒球場舉行，市長林右昌應邀開球，叮嚀營隊孩子們補充水分，體會棒球堅忍不拔的運動精神，建立正向價值觀與態度面對人生。

這項開球儀式，由孩子擔任捕手，在教練李桀郡指導下，林右昌市長和家扶基金會執行長周大堯、基隆家扶扶幼委員會主委吳世偉等嘉賓，站上投手丘投球，盼為基隆地區孩子未來一起努力。

林右昌指出，基隆家扶55週年扶幼棒球體驗營，培養小朋友對棒球運動的興趣，他前來加油打氣，還將於8月20日帶著家扶及寄養家庭有兩百多位小朋友與家長，一起看職棒，盼培養人生正向價值觀與態度，體會棒球堅忍不拔的運動精神。

基隆家扶表示，這次活動以「重新建構友善社群，避免人際退縮」為營隊主軸，投入20位社工，共51位孩子參與，活動參與者多數是先天認知能力不足或後天長期缺乏身體活動的經驗，藉棒球體驗營面向陽光，透過簡單「接、投、打」訓練，引導孩子感覺自我肢體力量與協調性，從友誼賽中肯定自我價值。

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