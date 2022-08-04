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社會 社會焦點 保障人權

偵查隊長隱匿疫調丟官真相曝　原是查黑幫勒索案「怕線民曝光」

▲基隆廟口黑衣人圍事索保護費 檢警破黑幫前偵查隊長喊冤。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市黑幫太陽盟「隆陽會」會長黃嘉政等幫眾，2年來以基隆廟口奠濟宮為據點強索保護費，基隆檢警掃蕩查扣賓士GLE450、E300兩台豪車。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市黑幫太陽盟「隆陽會」會長黃嘉政等幫眾，2年來以基隆廟口奠濟宮為據點強索保護費，經警方多月佈線蒐證，7月25日基隆檢警執行第二波「全國同步掃黑行動專案」，羈押黃嘉政及幫眾吳孝德、郭岳鑫、黃少椲等4人，並查扣不法所得200萬元現金及賓士GLE450（白色）、E300（黑色）兩台豪車。

太陽盟「隆陽會」會長黃嘉政以基隆廟口奠濟宮為據點，揪聚幫眾滋擾地方，甚至成立「黑衣人快打部隊」圍事尋釁，教唆幫眾向酒店、小吃店與卡拉OK霸店等15間店家，按月強索30多萬元保護費，2年多來，共計收取700多萬元保護費，除了朋分花用外，還豪擲600多萬元買賓士豪車二部代步招搖。

▲基隆,黑幫,太陽盟,隆陽會,會長,黃嘉政。（圖／民眾提供）

▲基隆太陽盟「隆陽會」會長黃嘉政。（圖／民眾提供）

基隆檢警此次成功將「隆陽會」連根拔除，主要是因為檢警率先掌握情資，並經過數個月的跟監蒐證，鎖定搜索會長黃嘉政等幫派份子8人住處，搜出贓款現金200萬元及相關事證，並順利羈押為首的黃嘉政等4人。

據悉，今年3月基隆警第一分局偵查隊小隊長、第二分局偵查隊長林學志，因翹班前往銀河小吃店、港都之星卡拉OK消費染疫，使不少高階警官確診，甚至市長林右昌因近距離頒獎，成了全台第1位居隔市長，而林學志因為擔心線民身分曝光，決定隱匿部分行蹤，結果被記一大過、兩小過拔官。

前基隆警第二分局偵查隊長林學志不服處分，於5月中要求撤銷，他表示當時到小吃店是為了隆陽會黑幫案的佈線蒐證，非尋歡作樂。

▲▼基隆警到銀河小吃店用餐後染疫，被外界一度認為源頭就是員警帶2名「女陪侍」前往消費。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆警到銀河小吃店用餐後染疫，警員帶2名「女陪侍」前往消費。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆警察局督察長徐俊生表示，林員赴小吃店染疫案之查處、核定處分等相關程序，均依規定辦理，並經本局考績會決議在案。當事人不服行政處分，業於111年5月中旬，依法定程序向公務人員保障暨培訓委員會提起復審，本局將俟復審決定結果後，再行辦理後續。

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