基隆+330！專責病房空床率67.1%　林右昌籲外出「做好3件事」

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心5日公布國內本土病例，新增2萬1577例，其中基隆新增330例，市長林右昌表示，全市專責病房收治人數持續緩降，空床率仍逾六成，基隆現逢中元普渡期間，籲請民眾進出人潮聚集場合，戴好口罩，保持手部清消及社交距離，落實防疫措施不懈怠。

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有關基隆市疫情部分，基隆市今天330名確診人數中，外縣市通報63例，佔19.09%；其中女性183人、男性147人；若以年齡別區分，25-34歲有66人最多，占20.00%，其次為45-54歲有57人，占17.27%；至於75歲以上的長者有13人、65-74歲有15人、6歲以下有27人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房79床，目前收治26人、空床53床，空床率67.1%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症10名、中症2名、輕症8名；部立基隆醫院，中症3名、輕症2名；礦工醫院，輕症1名；三總基隆分院，無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估13萬4750人，利用快速通道的有3萬7064人，有7萬2968人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬5484人，條件不符合則有1萬7484人。

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