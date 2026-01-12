　
社會焦點

柯P撞名太歲！馬年大將軍叫「文哲」　命理師：這2字也要當心

▲▼民眾黨創黨主席柯文哲與嘉義市長參選人張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動。（圖／民眾黨提供）

▲因丙午馬年的值年太歲為「文哲大將軍」，命理師提醒，姓名中若含有「文」、「哲」、「子」、「孫」等字的民眾要當心，令人聯想到民眾黨前主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者游瓊華／台中報導

農曆新年將至，即將迎來「丙午馬年」。不少民眾已開始關注年度運勢與化解太歲之道。除了傳統生肖外，富陽軒八卦祖師廟富聖老師特別提醒，名字中帶有特定字的民眾也應多加留意。因丙午馬年的值年太歲為「文哲大將軍」，姓名中若含有「文」、「哲」、「子」、「孫」等字的民眾，在命理上屬於與太歲「同名」或相關，例如「游」、「李」等，建議透過祈福儀式求平安。

柯文哲屬豬去年波折不斷　老師建議：改稱小名助運

「文哲」二字不免讓人聯想到民眾黨前主席柯文哲。富聖老師分析，生肖屬豬的柯文哲去年（蛇年）適逢沖太歲，運勢波動極大，甚至面臨「披麻帶孝」等衝擊。進入馬年後，雖有「貴人星」加持，但若想東山再起，建議需提升政治氣度、努力栽培後進，並可多參拜紫微大帝。此外，老師特別建議柯文哲在今年最好多使用小名、暱稱或綽號，對運勢較有助益。

▲富聖老師。（圖／記者游瓊華攝）

▲富聖老師進一步指出，丙午年為「大火年」，又稱「太陽火」，代表景氣將逐漸復甦，各行各業有望迎來光明的一年。（圖／記者游瓊華攝）

丙午年「太陽火」景氣復甦　九運開局求職創業利多

富聖老師進一步指出，丙午年為「大火年」，又稱「太陽火」，屬於陽氣極盛的年格。這代表景氣將逐漸復甦，各行各業有望迎來光明的一年。適逢「三元九運」進入第九運，無論是求職、求財或創業，成功機率都相對較高。不過，由於「丙」與「午」皆屬火，火氣過旺恐導致民眾情緒浮躁、人際關係緊繃，需額外注意情緒控管。

五大生肖運勢提醒：屬馬「自刑」易糾結、屬鼠「沖太歲」防白忙

針對個別生肖，富聖老師也給出具體建議：

1. 屬馬（本命年）： 適逢「自刑」，容易鑽牛角尖、自我糾結，情緒起伏恐影響決策。建議可透過進修、參加考試轉移焦點，平時多穿亮色系衣服，並多關注身體健康。

2. 屬鼠（沖太歲）： 凡事容易勞心勞累、徒勞無功。建議新春期間前往廟宇點燈、安太歲以求平穩。

3. 屬牛： 需防「意識分離」，做事易漫不經心。建議多說好話、少管閒事，以免招惹是非。

4. 屬兔： 需留心人際關係，同樣建議秉持「少管閒事」原則。

5. 屬雞： 恐因心理壓力過大影響健康。宜多參與社交活動、培養新才藝（如唱歌、樂器），透過藝術交流紓解壓力。

01/11 全台詐欺最新數據

前民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭羈押禁見8個多月，妻子陳佩琪今（3日）在臉書表示，1980年代的李師科搶案也是被誣告入獄，數十年後台灣的司法有進步了嗎？有從這事件中記取教訓嗎？請問市長將市民的陳情交給專業的委員會處理，到底是犯了什麼罪？

文哲富聖老師富陽軒八卦祖師廟柯P

