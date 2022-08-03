先軍演再禁台灣食品進口　林智堅：遺憾！可看出中國的蠻橫

▲裴洛西來訪，大陸揚言實施3天軍演與禁止台灣食品進口，民進黨桃園市長參選人林智堅今天受訪時表示，很遺憾可看出中國的蠻橫，對台灣打壓其實是不分藍綠的。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

美國眾議院院長裴洛西昨晚訪台，引發中國激烈反應將在台灣周圍海域實施軍演，同時也禁止台灣食品進口等方式反制；民進黨桃園市長參選人林智堅今（3）日受訪時指出，面對中國這樣的做法，很遺憾也可看出中國的蠻橫，這樣對台灣打壓其實是不分藍綠的。

林智堅今天上午參訪位於桃園市八德區私立虹橋幼兒園，林智堅會後受訪時指出：「看到中國這樣的作法，不僅遺憾也可看出中國的蠻橫，這樣對台灣的打壓其實是不分藍綠的。」他也質疑，國民黨桃園市長參選人張善政迄今未對中國再度禁止食品進口事件表態，長期以來，沒有看到張善政先生對於國家主體或是台灣主要利益提出看法，「態度似乎比較模糊的」。

此外，針對論文門案，林智堅再度強調：「已經多次藉由記者會將此議題做很多說明，也提出相關的證據，透過第三方公證的方式，這些資料都已經送交台大學倫會，我還是期待學校在這事情上可以公平公開的審定。」

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