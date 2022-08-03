「虧雞福來爹」回來了　自曝：跟柯文哲英雄惜英雄

▲林義豐今天中午接受「新聞不芹菜」訪問。（圖／震傳媒提供）

記者呂晏慈／台北報導

被稱為「虧雞福來爹（Crazy Friday）」的伍彩集團總裁林義豐，2018年參選台南市長時，因舉辦電音趴而爆紅。林義豐今（3日）接受網路節目專訪時表示，台北市長柯文哲跟他是「英雄惜英雄」，但是柯沒有找他加入台灣民眾黨，並直言道，藍綠兩黨就像兩個爛蘋果，硬要挑一個。

林義豐今天中午接受「新聞不芹菜」訪問表示，舉辦電音派對不知能否轉換成選票，但這次還是有很多人建議他一定要再出來，且自己身為伍彩集團CEO，相信有能力建設台南市。

林義豐還說，原本很多人找他跟柯文哲合作，但柯並沒有找他加入民眾黨，「大家好像都心照不宣，彼此是針對台南市政來交換意見，我跟他只能說是英雄惜英雄，柯文哲也很認真做事，很欣賞他，但那次彼此就是交換心得，互相聊一聊」。

另對於台南市長黃偉哲、國民黨台南市長參選人謝龍介的評價，林義豐說，現在藍綠兩黨就像是兩個爛蘋果中，去硬要挑一個，台南市政有育兒津貼、老年健保、房價飆漲、人口流失、建設停滯等問題，民進黨在台南長期執政，台南的百姓也給予支持，卻是「真心換絕情」。

林義豐提到，黃偉哲為了選舉，讓台南市民變成二等公民，51%支持度是靠跑婚喪喜慶、搭配公關作秀，且黃偉哲還有福龍寶塔案、亞果遊艇公司填海造地，南山公墓用途等爭議纏身。

另外，在節目尾聲，林義豐看到直播留言板有網友說，「謝龍介基本上就像是幹話王」等語，他立刻回應說，「確實阿，（謝龍介）真的是有在講幹話」。