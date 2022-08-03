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快訊／國民黨提名王育敏選嘉義縣長　藍營第10位女性首長參選人

▲國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨今（3）日正式提名副秘書長王育敏參選嘉義縣長。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨今（3）日正式提名副秘書長王育敏參選嘉義縣長，成為國民黨今年第10位受提名的女性首長候選人。選策會昨日除通過徵召王育敏，也核准王忠銘、曹爾元參選連江縣長。

王育敏表示，過去幾年嘉義縣發展得不夠快，老化指數也是全台最高，已經進入成為超高齡社會，競爭力更被其他縣市超過，希望藉由自己的參選讓嘉義縣更進步，讓鄉親過好日子。

至於原本堅持不選，轉而接受徵召的原因，王育敏表示，國民黨原本預計提名無黨籍候選人，可惜在協商過程中無法成局，而國民黨身為最大在野黨，不可能不派候選人，地方與中央協商結果認為最好的選擇是提名她，她也願意承擔。

朱立倫表示，今年提名中道、穩健、務實的候選人，嘉義縣毫無疑問是艱困選區，但仍秉持目標，提出願意為藍營奮戰的黨員，王育敏是在嘉義成長、高中讀嘉義女中，尤其，地方基層目前非常焦慮，期盼黨中央提名具號召力、凝聚力的候選人。

朱立倫表示，王育敏過去在社福領域，擔任過不分區立委等經歷，未來在嘉義縣能發揮她過往在兒福、社福界的經驗，她將會成為最優秀且最有愛心的候選人。

而王育敏的提名，也成為國民黨推出的第10位女性縣市首長參選人，包括競選連任的台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴，及南投市長參選人許淑華、高雄市長參選人柯志恩，被稱為從「九天玄女」變成「十全十美」。

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