中共文攻武嚇、台海軍演　陳時中：自由民主都是有代價的

記者袁茵／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，使台海關係緊張，中共更宣布在台灣周邊進行實彈演習，加上採取經濟制裁等方式，引發外界熱議。民進黨台北市

▲陳時中出席第十一屆第一次會員代表大會。（圖／記者黃軍瑋攝）

長參選人陳時中3日表示，自由民主都是有代價的，但在總統蔡英文的領導下，「我們奮發自強」。

陳時中3日下午出席內科發展協會第11屆第1次會員代表大會暨交流聯誼餐會，被問到台灣受到中共武力恫嚇與經濟制裁，是否付出的代價太大？陳時中認為，這個分成2方面，一個是中國行為是否洽當，「我認為是不恰當的。」有朋友到台灣來，中國卻擺出這樣的陣仗，「我覺得這是不恰當的行為。」

陳時中表示，至於台灣會付出什麼樣的代價，「我想自由民主都是有代價的，我們平常心，在總統（蔡英文）領導之下，我們奮發自強。」

媒體追問，中國禁止進口台灣的竹莢魚、柑橘類水果，會不會擔心科技業受到影響？陳時中表示，範圍不至於這麼大，且台灣產品也不是完全沒競爭力，中國是就一些自己有的東西去禁止，但台灣也有一些中國沒有的東西，這些無法停止，所有國家的競爭力都要自立自強。

至於怎麼看待裴洛西稱讚台灣是防疫典範？陳時中僅說，這是全民防疫的成果，900多天來全民與指揮中心各層級的政府單位一起努力，「有這樣的評價，我們覺得很欣慰。」