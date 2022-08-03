「從小看她長大」淫保全搓胸襲臀　強拉妙齡女住戶廁所性侵

▲黃姓保全去年8月執勤時，趁機揉捏19歲女子胸部並襲臀，隨後強拉至廁所性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區某社區黃姓保全人員去年8月間執勤時，見社區19歲女子到警衛室領取中秋節禮金1000元與摸彩券，趁機觸摸其臀部，先將手伸入女子內衣揉捏胸部，再將女子拉進廁所，繼續揉捏其胸部，再以手指插入其下體得逞。桃園地方法院審理後，黃一度否認，後坦承犯案，法官依強制性交罪判他3年6月有期徒刑，全案還可上訴。

檢警調查，72歲的黃姓保全，在中壢區某社區警衛室任職，去年8月1日晚間9時30分許，19歲女子到警衛室領取中秋節禮金1000員與摸彩券時，黃見女子身形窈窕起淫念，竟伸手觸摸其右側臀部，還將手伸進女子內衣裡揉捏胸部，女子當場嚇壞不知所措，黃男又將女子拉進入警衛室內廁所，繼續將手伸進女子內衣裡揉捏胸部，還以手指插入下體方式性侵得逞，女子事後向家人哭訴並到醫院驗傷報警處理，桃檢偵訊後依妨害性自主罪嫌將黃男起訴。

桃園地院審理時，黃男先坦承犯行，後來又改口否認，辯稱自己在社區當了20年保全警衛，女子是社區住戶，案發前與女子沒什麼互動，看起來女子約17、18歲，當天女子到警衛室，他一時衝動就摸其胸部，後來說這邊不方便，與女子一前一後去警衛室內廁所，他只有隔著衣褲摸女子胸部和下體，沒有以手指插入其下體。

受害女子則指證歷歷，以手繪性侵害案件現場繪製圖，法官根據中壢警分局提供現場蒐證照片、保全公司提供之排班表、衛福部桃園醫院驗傷診斷證明，女子雖無外傷，但在女子胸罩右罩杯內層處、左罩杯內層處以棉棒採集檢體，均檢出之同一男性染色體型別，與黃男之DNA-STR型別相符等情，另有警政署刑事局鑑定書等資料佐證。

法官查出，黃男在證據佐證下坦承犯行，與女子指控相互印證，足以補強佐證女子證述，堪認女子所述應非虛構；法官審酌黃男為滿足一己性慾，無視女子之性自主權，先強制猥褻女子後，不顧其抗拒，對女子強制性交得逞，對其身心造成難以磨滅之陰影與傷害，應予以重懲。

法官考量黃犯後坦承強制猥褻，但否認強制性交犯行，事後已與女子之法定代理人達成調解，酌量黃在地院審理時否認強制性交犯行，利用社區保全警衛職務機會，對熟識多年之社區住戶即女子為犯行，難認黃所受刑之宣告有何以暫不執行為適當之情，駁回其辯護人請求給予緩刑機會，審結依強制性交罪，判處有期徒刑年3月6月，本案還可上訴。

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