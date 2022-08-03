大陸軍演變相封鎖台灣　鄭文燦：錯誤的反應只會帶來反感

▲裴洛西來訪台灣，大陸將實施軍演，桃園市長鄭文燦今天受訪時指出，此行為已破壞地區安全，影響航運自由，國際社會不會認同這樣做法，中國做出錯誤的反應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

美國國會眾議院院長裴洛西2日晚間來台訪問，大陸揚言將在台灣周邊實施3天軍事演習，形同變相封鎖台灣。對此，桃園市長鄭文燦今天表示，台灣海峽及周邊海域都是重要的國際自由航道，大陸這個行為是破壞地區安全，也影響航運自由，相信只會帶來反感，國際社會也不會認同這樣的做法。他認為，中國做出了錯誤的反應，不應該是中國該採取的理智做法。

鄭文燦指出，台灣海峽以及台灣周邊海域都是重要的國際自由航行的航道，不管是海運或空運都是如此。這個行為是破壞地區的安全，也影響航運的自由，我相信只會帶來反感，國際社會也不會認同這樣的做法。裴洛西這次友好訪問，中國做出了錯誤的反應，應該是受到內部的壓力，但這不應該是中國該採取的理智做法。

鄭文燦認為，我們希望能夠用平常心看待裴洛西來訪，過去也來訪過重要的領袖包括像過去的美國國會議長、歐盟國家也有很多來訪，這是交流常態化必然經過的過程。

鄭文燦強調，裴洛西這次來訪是外交部統一安排的行程，以前他到美國訪問時，也曾參訪國會山莊，當時被安排拜訪眾議院議長裴洛西，她非常的親切，對台灣也非常的支持，當時是在「台灣關係法」以及一系列支持台灣的法案被討論時，裴洛西議長曾非常明確地說，民主的台灣應該受到最大的支持。台美關係也因為她的來訪，會更加的穩若磐石，在印太地區，台灣是個在安全戰略、產業供應鏈以及印太地區的合作中，不可或缺的角色。

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