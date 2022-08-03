歡迎裴洛西抵台！雲林小籠包攤商買一送一贈出200份　她秒開買

記者蔡佩旻／雲林報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨日深夜抵台，不少業者見其冒著生命危險力挺台灣，推出支持優惠活動。雲林林內鄉「光哥小籠包」有感裴洛西對台灣的支持，他認為應該做些回饋，今（3）日上午推出買一送一以行動表達支持送出200份，更有鄉親買兩份130元付150不找錢贊助支持。

▲林內鄉「光哥小籠包」今日上午推出買一送一以行動表達支持裴洛西訪台，送出200份小籠包。（圖／記者蔡佩旻攝）

「光哥小籠包」設攤於於林內鄉衛生所旁的路口轉角，今早大大的紅紙貼著「歡迎裴洛西抵台，小籠包買一送一」，師承鼎泰豐回鄉以小貨車設攤於林內火車站前公園、衛生所旁6年多的業者曾仕光說，就是用我自己可以的能力以行動來支持歡迎裴洛西訪台，一個早上已送出近兩百籠小龍包，一起挺台灣。

▲林內鄉「光哥小籠包」今日上午推出買一送一以行動表達支持裴洛西訪台，送出200份小籠包。（圖／記者蔡佩旻攝）

附近居民蘇阿姨見攤車一早就被人群包圍，跑過來關心，發現是小籠包老闆因裴洛西抵台歡喜辦活動，連忙掏錢喊「那我買2籠，150元不用找」，蘇阿姨受訪表示，老闆發起這個活動很不錯，我們要愛台灣，人家（指裴洛西）都來到台灣，我們可以說不歡迎嗎？我們都很高興呀！

▲林內鄉「光哥小籠包」平時設攤小貨車設攤於林內火車站前公園、衛生所旁，一籠6顆售價65元。（圖／記者蔡佩旻攝）

蘇阿姨說，我們出國常被問來自哪裡，講台灣都見對方搖搖頭說不知道、不認識，裴洛西訪台讓台灣再度躍上國際版面，受到極大關注，昨晚與丈夫盯著電視看見她真的降落台灣的那一刻真的非常感動，所以也一起支持力挺。

▲師承鼎泰豐的業者曾仕光說，就是用我自己可以的能力以行動來支持歡迎裴洛西訪台，一個早上已送出近兩百籠小龍包，一起挺台灣。（圖／記者蔡佩旻攝）

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