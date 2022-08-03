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中國大陸宣布暫停進口農產品　雲林縣公佈受影響廠商45家

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團來台訪問，今（3日）上午拜會總統蔡英文。（圖／翻攝自ETtoday直播畫面）

▲美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團來台訪問，3日上午拜會總統蔡英文。（圖／翻攝自ETtoday直播畫面）

記者蔡佩旻／雲林報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨（2）日深夜訪台，加劇美中台緊張關係，中國海關總署前天深夜宣布暫停進口台灣100多家食品、農產品，消息傳出讓許多台商錯愕。雲林縣政府著手調查，受影響雲林廠商共45家，其中農業相關12家，並公布調查名單。

雲林縣長張麗善上午10時許於個人臉書發文歡迎裴洛西到訪，並表示已對受影響農產進行了解，將配合中央協助農民與廠商，盼能安然度過這突來衝擊。

▲雲林縣政府著手調查中國禁進口影響，受影響雲林廠商共45家，其中農業相關12家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府著手調查中國禁進口影響，受影響雲林廠商共45家，其中農業相關12家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善臉書發文，歡迎美國眾議院議長裴洛西女士訪台，是繼1997年時任眾議院議長金瑞契後，再一次有眾議院議長來訪，「我非常歡迎裴洛西議長訪問台灣，這代表台美雙方的關係持續深化，是兩國人民都樂見的結果」。

遺憾中國大陸反應引發周邊情勢緊張，不僅在台灣周邊海域實彈軍演，更突然禁止許多台灣產品輸入，包含許多農產品在內。獲知中國禁止百餘家台灣食品進口後，即進行調查，初步了解受影響的雲林廠商共45家，其中農業單位12家，主要受影響包括稻米、冷凍魚、蜂蜜產品、蒜頭加工產品和茶葉。

且今早獲知最新消息是，中國又禁止柑橘類農產品，而雲林是柑橘產地，包括柳橙、葡萄柚及其他柑橘類也都會出口中國，由於事發突然，雲縣府正在儘速了解影響程度。

張麗善表示，對岸不理性做法是台灣必須共同面對的局勢，「我們必須團結，我身為地方政府首長，一定會站出來協助農民與相關受影響的廠商，以最快速度進行訪查，了解實際受影響品項及數量等，更期待中央儘快提出整體因應措施，我們一定會全力配合辦理」。農民若受影響，可撥雲林縣政府設立專線(05)5522547洽詢窗口吳先生通報。

▲雲林縣政府公布中國禁進口受影響廠商。（雲林縣政府提供）

▲▼雲林縣政府公布中國禁進口受影響廠商。（雲林縣政府提供）

▲雲林縣政府公布中國禁進口受影響廠商。（雲林縣政府提供）

▲雲林縣政府公布中國禁進口受影響廠商。（雲林縣政府提供）

▲雲林縣政府公布中國禁進口受影響廠商。（雲林縣政府提供）

▲雲林縣政府著手調查中國禁進口影響，受影響雲林廠商共45家，其中農業相關12家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善於臉書發文，歡迎美國眾議院議長裴洛西女士訪台。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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