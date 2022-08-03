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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／蔡英文於總統府接見裴洛西　會談內容看這裡！

記者陶本和／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日率團展開亞洲行，訪團2日晚間飛抵松山機場；而總統蔡英文將於3日上午10時30分，於總統府內接見。《ETtoday新聞雲》安排全程直播。

▲▼總統蔡英文3日上午將接見美國眾議院議長裴洛西。（圖／合成圖）

▲總統蔡英文3日上午將接見美國眾議院議長裴洛西。（圖／合成圖）

總統府發言人張惇涵表示，對於裴洛西議長率團訪台，總統府表達誠摯歡迎，總統蔡英文將在3日上午於總統府接見訪問團，總統也將於台北賓館設午宴款待，就台美合作及共同關切事務交換意見。

張惇涵表示，此行為裴洛西議長自1999年訪台後，睽違23年再次造訪台灣，訪問團成員另包括：眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks, D-NY）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano, D-CA）、眾議院歲計委員會副主席戴碧妮（Suzan DelBene, D-WA）、眾議院政府監督及改革委員會經濟及消費者政策小組主席克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi, D-IL）、眾議員金安迪（Andy Kim, D-NJ）等。

張惇涵說，訪團成員皆對台灣友好支持，其中高野主席更曾在去年底率團訪台，並與蔡英文進行會晤；此行來訪，充分展現美國國會對台灣民主自由的支持，以及對區域和平穩定的高度關注。張惇涵表示，總統府期盼，透過此次交流，能夠持續深化台美合作夥伴關係，在全球變遷局勢中，共同致力維繫印太區域的和平穩定與繁榮發展，並共同努力，讓全球民主韌性更為穩固強健。

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LIVE／蔡英文接見裴洛西　會談內容看這裡！
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