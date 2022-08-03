經濟部徵選精選米食盒餐　「魯香香」結合在地食材！雲林唯一入選

▲斗六市的「魯香香－招牌黃金樂排」結合雲林三大元素「雲林豬、西螺米與醬油」 ，做出每一口濃厚家鄉味的肋排飯，是雲林縣唯一榮獲精選盒餐店家。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

經濟部為促進國內餐飲產業多元開拓與商機發展，今年7月辦理「米食盒餐徵選」，徵集國內302家業者、722品項風味盒餐參與，最終選出精選20項盒餐。其中位於斗六市的「魯香香－招牌黃金樂排」結合雲林三大元素「雲林豬、西螺米與醬油」 ，做出每一口濃厚家鄉味的肋排飯，是雲林縣唯一榮獲精選盒餐店家。

業者鄭老闆在雲林有20多年餐飲經驗，因想把近40年歷史的家傳美味「黃金樂排」與饕客分享，在用心料理的堅持下，讓黃金樂排成為雲林在地必吃美食，並以共同打拼、相知相惜的愛妻名字「湘」之音，將黃金樂排店面取做「魯香香」開設於虎尾鎮，一年多前遠赴新加坡學藝歸國的兒子Henri Cheng（鄭承瀚），再於斗六市開設分店，將資源食材及內部作業流程整合後不僅提升餐食精緻度，也為鄉親提供更健康的料理。

▲「招牌黃金樂排」是將店內原有的中式黃金樂排、滷肉飯搭配西式鮮蔬冷盤、烤時蔬後特製，中西合併的健康餐參加經濟部徵選活動榮獲代表臺灣米食好滋味的精選餐盒。（圖／記者蔡佩旻攝）

Henri Cheng今年21歲，畢業於At-Sunrice GlobalChef Academy（新加坡向陽廚藝學院）Diploma in culinary Art in Sigapore，Henri Cheng接受《ET today新聞雲》採訪，介紹2022年入選經濟部精選米食盒餐「招牌黃金樂排」，黃金樂排使用雲林豬肋排，採用獨門4技法：鎖、封、滷、悶以先炸後滷與市面一般所見不同，讓豬肋排可以附有嚼勁但不油膩，白飯選用西螺清健米，是有生產履歷的純正濁水米。

▲魯香香黃金樂排專賣店在斗六市與虎尾鎮均有門市，店內古色古香的裝潢窗明几淨，不銹鋼桌台是為了保持冷菜鮮度，Henri Cheng自己設計訂製的專用櫃。（圖／記者蔡佩旻攝）

Henri Cheng表示，家族是傳統低單價小吃起家，在魯香香品牌成立後才出現較高需求客群，所以製餐定價在90元至百元上下，其實「招牌黃金樂排」的誕生是某次藥商友人辦理新品發表會，需要富含健康食材的盒餐，所以便將店內原有的中式黃金樂排、滷肉飯搭配西式鮮蔬冷盤、烤時蔬後特製，中西合併意外成為受歡迎的會議餐盒，也在今年參加經濟部徵選活動榮獲代表臺灣米食好滋味的精選餐盒。

Henri Cheng提到，現代人對健康餐的觀念逐漸提升，目前正在研發健康餐的製作與食材調配，再精進後將推出更健康且色香味俱全的餐食，提供雲林鄉親品嚐雲林優質米食與渾厚在地的力量美味。

▲黃金樂排使用雲林豬肋排，採用獨門4技法：鎖、封、滷、悶以先炸後滷與市面一般所見不同，讓豬肋排可以附有嚼勁但不油膩。（圖／記者蔡佩旻攝）



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