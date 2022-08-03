　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

經濟部徵選精選米食盒餐　「魯香香」結合在地食材！雲林唯一入選

▲斗六市的「魯香香－招牌黃金樂排」結合雲林三大元素「雲林豬、西螺米與醬油」 ，做出每一口濃厚家鄉味的肋排飯，是雲林縣唯一榮獲精選盒餐店家。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市的「魯香香－招牌黃金樂排」結合雲林三大元素「雲林豬、西螺米與醬油」 ，做出每一口濃厚家鄉味的肋排飯，是雲林縣唯一榮獲精選盒餐店家。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

經濟部為促進國內餐飲產業多元開拓與商機發展，今年7月辦理「米食盒餐徵選」，徵集國內302家業者、722品項風味盒餐參與，最終選出精選20項盒餐。其中位於斗六市的「魯香香－招牌黃金樂排」結合雲林三大元素「雲林豬、西螺米與醬油」 ，做出每一口濃厚家鄉味的肋排飯，是雲林縣唯一榮獲精選盒餐店家。

業者鄭老闆在雲林有20多年餐飲經驗，因想把近40年歷史的家傳美味「黃金樂排」與饕客分享，在用心料理的堅持下，讓黃金樂排成為雲林在地必吃美食，並以共同打拼、相知相惜的愛妻名字「湘」之音，將黃金樂排店面取做「魯香香」開設於虎尾鎮，一年多前遠赴新加坡學藝歸國的兒子Henri Cheng（鄭承瀚），再於斗六市開設分店，將資源食材及內部作業流程整合後不僅提升餐食精緻度，也為鄉親提供更健康的料理。

▲斗六市的「魯香香－招牌黃金樂排」結合雲林三大元素「雲林豬、西螺米與醬油」 ，做出每一口濃厚家鄉味的肋排飯，是雲林縣唯一榮獲精選盒餐店家。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「招牌黃金樂排」是將店內原有的中式黃金樂排、滷肉飯搭配西式鮮蔬冷盤、烤時蔬後特製，中西合併的健康餐參加經濟部徵選活動榮獲代表臺灣米食好滋味的精選餐盒。（圖／記者蔡佩旻攝）

Henri Cheng今年21歲，畢業於At-Sunrice GlobalChef Academy（新加坡向陽廚藝學院）Diploma in culinary Art in Sigapore，Henri Cheng接受《ET today新聞雲》採訪，介紹2022年入選經濟部精選米食盒餐「招牌黃金樂排」，黃金樂排使用雲林豬肋排，採用獨門4技法：鎖、封、滷、悶以先炸後滷與市面一般所見不同，讓豬肋排可以附有嚼勁但不油膩，白飯選用西螺清健米，是有生產履歷的純正濁水米。

▲斗六市的「魯香香－招牌黃金樂排」結合雲林三大元素「雲林豬、西螺米與醬油」 ，做出每一口濃厚家鄉味的肋排飯，是雲林縣唯一榮獲精選盒餐店家。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲魯香香黃金樂排專賣店在斗六市與虎尾鎮均有門市，店內古色古香的裝潢窗明几淨，不銹鋼桌台是為了保持冷菜鮮度，Henri Cheng自己設計訂製的專用櫃。（圖／記者蔡佩旻攝）

Henri Cheng表示，家族是傳統低單價小吃起家，在魯香香品牌成立後才出現較高需求客群，所以製餐定價在90元至百元上下，其實「招牌黃金樂排」的誕生是某次藥商友人辦理新品發表會，需要富含健康食材的盒餐，所以便將店內原有的中式黃金樂排、滷肉飯搭配西式鮮蔬冷盤、烤時蔬後特製，中西合併意外成為受歡迎的會議餐盒，也在今年參加經濟部徵選活動榮獲代表臺灣米食好滋味的精選餐盒。

Henri Cheng提到，現代人對健康餐的觀念逐漸提升，目前正在研發健康餐的製作與食材調配，再精進後將推出更健康且色香味俱全的餐食，提供雲林鄉親品嚐雲林優質米食與渾厚在地的力量美味。

▲斗六市的「魯香香－招牌黃金樂排」結合雲林三大元素「雲林豬、西螺米與醬油」 ，做出每一口濃厚家鄉味的肋排飯，是雲林縣唯一榮獲精選盒餐店家。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲黃金樂排使用雲林豬肋排，採用獨門4技法：鎖、封、滷、悶以先炸後滷與市面一般所見不同，讓豬肋排可以附有嚼勁但不油膩。（圖／記者蔡佩旻攝）


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►正港「牽絲」蛋糕！一切開祖孫3代全傻眼　咖啡蛋糕連鎖店派人見證說話了

►暗夜惡火燒毀雲林蚵寮學堂　老少含淚清理盼善心人助重建

►虎尾若瑟醫院火燒車「地下室狂冒煙」　引擎全黑...自燃原因待查

►Jimny停產後太夯！新車業務經理賣「假轉單」　他訂2輛挨詐19萬

►六福莊住宿激殺5.8折！近距離看動物、爽玩樂園，暑假必去

ET快訊
快訊／大陸再出手！　嚴懲「台獨關聯機構」捐款企業一併制裁
快訊／大陸海關：暫停台灣「柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚」
裴洛西抵台1配件氣勢點滿！　粉色西裝蘊含意義
LIVE／裴洛西訪團拜會立法院！　啟動訪台一日行程
裴洛西讓微博留言大崩潰　悲憤喊「竟然真的敢降落」
快訊／陸商務部：今起暫停天然砂對台灣出口
解放軍預告軍演3天！「6大區域」幾乎包圍台灣　時間點有玄機
美參院挺台！　擬立法列台灣為「非北約主要盟國」
裴洛西訪台對岸千萬人追看　陸官媒全程直播「把台灣全摸透？」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

經濟部徵選精選米食盒餐　「魯香香」結合在地食材！雲林唯一入選

居家照護成長　健行科大產學合作培育「全人護理專家人才」

快訊／桃園半夜1點「轟隆巨響」！疑戰機起飛驚醒居民：空襲警報？

藍營議員肯定鄭文燦八年施政　建議不要為「他」毀政途！

提高生育率開藥方　桃議員李家興提幫敢生肯生年輕人繳房貸政策

快訊／解放軍戰機起飛！台南機場多架戰機升空　當地人聽巨響嚇傻

彰化蛋黃酥大放送！愛台灣力挺裴洛西　她霸氣買10盒

南消採購無線傳輸氣體偵測利器　守護市民安全

新莊行動治理2場次84里拚建設　公墓公園化、電纜下地成焦點

南投竹山發英雄帖　邀好手較量麻竹筍料理...獎金最高2萬

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

真的要來了！裴洛西今抵台　陸方警告：將導致嚴重後果

太常喝酒遭副駕女友飆罵 男全程尷尬笑「掩飾恐懼」

日攝影師夜景拍攝教學 手機倒過來腿長+10cm

旅遊見35公分巨型香蕉　夫妻2天才吃完：好痛苦

前員工被老闆指薪水小偷　互揪25人鬥毆助陣男喪命

經濟部徵選精選米食盒餐　「魯香香」結合在地食材！雲林唯一入選

居家照護成長　健行科大產學合作培育「全人護理專家人才」

快訊／桃園半夜1點「轟隆巨響」！疑戰機起飛驚醒居民：空襲警報？

藍營議員肯定鄭文燦八年施政　建議不要為「他」毀政途！

提高生育率開藥方　桃議員李家興提幫敢生肯生年輕人繳房貸政策

快訊／解放軍戰機起飛！台南機場多架戰機升空　當地人聽巨響嚇傻

彰化蛋黃酥大放送！愛台灣力挺裴洛西　她霸氣買10盒

南消採購無線傳輸氣體偵測利器　守護市民安全

新莊行動治理2場次84里拚建設　公墓公園化、電纜下地成焦點

南投竹山發英雄帖　邀好手較量麻竹筍料理...獎金最高2萬

共軍8／4起連3天「圍台」軍演鎖陸空　交部急擬因應「可更改航路」

日本課長愛台灣G奶美魔女掏空25億　10坪套房法拍3次...得標價曝

「裴洛西來訪代表對台民主支持」　陳以信提這點：中共別錯誤解讀

大陸「環台一圈」軍演　學者分析：殺雞用牛刀的無理取鬧

陸宣布嚴懲台民主基金會、國際合作發展基金會　捐款企業一併制裁

裴洛西訪台引統派叫囂　林楚茵：行徑非常惡劣可恥

NBA最強第6人返菲國男籃　克拉克森出征世界盃資格賽

裴洛西專機降落台北　線上追蹤人數「飆70.8萬」！創網站史上新高

情趣項圈玩過頭！消防員雙手上銬陳屍旅館　疑因「栓太緊」窒息

TOYOTA「陸地巡航艦」推消光黑特仕版　超霸氣裝扮還很划算！

正港「牽絲」蛋糕！一切開祖孫3代全傻眼　85度C派人見證說話了

地方熱門新聞

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

快訊／解放軍戰機起飛！台南機場多架戰機升空　當地人聽巨響嚇傻

台東46人甩肉500公斤　醫：關鍵在飲食

藍營議員建議鄭文燦　不要為「他」毀政途

彰化蛋黃酥大放送！愛台灣力挺裴洛西　她霸氣買10盒

愛台灣！賣蛋黃酥力挺裴洛西　訪台時數待越久送越多

高雄9行政區明天大停水！影響逾14萬戶

桃園南崁百人吃瓜做民調　四成送瓜給智堅

提高生育率開藥方　桃議員提幫繳房貸政策

台中平價生養加碼育兒補助一次看

彩虹爺爺最原始真跡　僅剩20%原創　

南消採購無線傳輸氣體偵測利器

經部指地方反對核二廠建乾貯設施　新北市府回擊

賞布洛灣吊橋免預約　9/1起現場排隊參訪

更多熱門

相關新聞

雲林新增4例死亡個案　1人未打疫苗

雲林新增4例死亡個案　1人未打疫苗

雲林今（2）日新增665例本土確診個案，分別為斗六123例，虎尾81例，北港59例，斗南55例，麥寮52例，古坑34例，西螺30例，水林26例，莿桐25例，元長、大埤24例，崙背23例，土庫19例，口湖18例，四湖16例，東勢14例，二崙12例，臺西11例，褒忠10例，林內9例個案分佈20鄉鎮。

雲林20年「私塾」被燒毀　老少含淚清理盼助重建

雲林20年「私塾」被燒毀　老少含淚清理盼助重建

快訊／豪雨來襲雨彈炸南台！水利署緊盯「發佈一級淹水警戒」

快訊／豪雨來襲雨彈炸南台！水利署緊盯「發佈一級淹水警戒」

食品業遭禁輸陸　味全、泰山：向主管機關詢問中

食品業遭禁輸陸　味全、泰山：向主管機關詢問中

大陸突禁台灣食品　經濟部緊盯情勢：食品輸陸產值逾300億元

大陸突禁台灣食品　經濟部緊盯情勢：食品輸陸產值逾300億元

關鍵字：

經濟部2022米食盒餐米食盒餐精選雲林斗六市魯香香鄭承瀚

讀者迴響

熱門新聞

快訊／共軍8/4起「繞台」實彈射擊3天　國防部深夜緊急回應

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

快訊／解放軍空軍「蘇-35戰機」正在穿越台灣海峽

解放軍圍台軍演　網一看時間笑了

快訊／解放軍戰機起飛！台南機場多架戰機升空　當地人聽巨響嚇傻

裴洛西降落　陸網崩潰：竟敢降落

台灣會有事嗎？留言一面倒　他：這才是無敵星星

浙江高鐵站運坦克　陸網：事兒大了！

即／解放軍宣布「圍繞台灣」實彈射擊

她2天激戰「台英日3男」無套4次：懷孕了！求醫找爸

冷氣不涼！租屋妹見「9年前房客痕跡」呆了

解放軍預告軍演3天　6大區域包圍台灣

共軍「圍台」軍演　胡錫進：這是武統演練啊

房客不繳租金！房東「能斷水電嗎？」　過來人教1招

《營業中2》爆「女神級來賓」變班底！

更多

最夯影音

更多
被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝
廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面