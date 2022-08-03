快訊／就是這一杯！　蔡英文送裴洛西的「黑巧克力冰淇淋」是這款

▲蔡英文宴請裴洛西準備巧克力冰淇淋。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日展開在台行程，總統蔡英文特別送上鳳梨酥當見面禮，蔡英文表示，希望裴洛西能在一天的參訪中，感受到台灣味。而蔡英文中午在台北賓館設宴款待訪團，餐會中也特別準備了裴洛西最愛的「黑巧克力冰淇淋」。

蔡英文表示，台灣與美國共享的，不只有民主自由人權的價值，在經濟發展和民主供應鏈的合作上，我們也持續共同努力。

蔡英文表示，自己邀請了老朋友張忠謀一起和裴洛西議長共進午餐，傑出的企業家台積電董事長劉德音、和碩副董事長程建中也都在現場，大家對台美各領域的深化合作，彼此交換了意見。

蔡英文指出，在台北賓館，我們布置了象徵台美友誼的蘭花，行政院長蘇貞昌也很阿莎力，送了裴洛西議長一盆染上美國國旗圖案的蘭花，「當然，好朋友在一起，就是要共享一杯，裴洛西議長最愛的黑巧克力冰淇淋。期待未來，台美友誼更加堅實！」

裴洛西過去曾向媒體透露，自己最愛的就是「巧克力」，而且連早餐都要來一份「黑巧克力冰淇淋」。過去，她接受美國深夜脫口秀節目《The Late Late Show with James Corden》（詹姆士·柯登深夜秀）訪問時，就跟外界分享她最愛的「巧克力」。

因此，這次裴洛西訪問台灣，連網路上都有網友在討論，「裴洛西早餐都吃哪牌子冰淇淋的八卦」。對此，蔡英文3日上午與裴洛西會晤結束後，在台北賓館設宴款待訪團，在餐會中我方貼心準備裴洛西最愛的「黑巧克力冰淇淋」。