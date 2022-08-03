裴洛西來台！賴香伶譴責解放軍軍演：軍事恫嚇無助兩岸和平

▲賴香伶拜會中壢區真善美社福基金會。（圖／賴香伶競選團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長參選人賴香伶3日於拜會中壢區真善美社福基金會，針對媒體詢問裴洛西來台，中共宣布台海周邊軍演表示，中共解放軍這時的軍事恫嚇，無助於和平，希望裴洛西議長來台，對於台美兩國外交的突破，經貿上的實質進展可以讓國人看到，也可帶動民主台灣跟世界鏈結，將是此次裴洛西議長和平友誼之旅最好的禮物。

賴香伶表示，從昨天晚上開始大家都盯著電視看，也很幸運沒有任何擦槍走火的情況，今天裴洛西到立院，雙方就國際情勢與台灣民主化等問題交換意見，也希望裴洛西議長的到訪，對於台灣跟美國外交有所突破，經貿上堅若磐石的實質進展可以讓國人看到，也帶動民主台灣跟世界鏈結，會是這此裴洛西議長和平友誼之旅最好的禮物。

賴香伶指出，大家都不希望兩岸間，因為裴洛西來台有突發狀況，很可惜中共解放軍明天在台海周邊六個地方軍演，這樣的訊息和軍事的舉動，對亞太地區特別是台海一定是有很大的影響和衝擊，所以她在臉書上譴責，中共解放軍這時的大動作軍事恫嚇無助於和平，也呼籲中共當局應該正視台灣人民追求民主、自行決定台灣前途的期盼，動輒以武力威脅，是無法阻止台灣繼續前進、追求民主自由與社會平等、生活安全的決心。

對於中國商務部陸續對台經貿限縮，賴香伶表示，確實我們看到對岸不管是食品方面或天然砂出口等，要讓大家覺得對岸不只在軍事方面展現國際實力，在經貿上對台灣也有實質影，但這動作國人一定很反感，他們用這方式表達了大國間博弈競逐的部分，但對台灣的傷害和大家對中國的不信任感，實際上對台灣是無效的，大陸應該適可而止，實質作為上，不該在兩岸信任基礎那麼薄弱情況下雪上加霜。