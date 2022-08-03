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解放軍明天開始「圍台3天」！　黃安諷：形同軟禁，BBQ了

▲▼美國聯邦眾議院議長裴洛西。（圖／路透）

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西。（圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

針對美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中國解放軍宣布明（4日）將在台灣周邊海空軍演，形同封鎖台灣三天，外界憂心將影響台灣能源供應。對此，藝人黃安再開砲指出，解放軍為期3天的軍演，台灣將形同被軟禁，更直言「包圍台灣，可以不必兵戎相見而達到目的。」

近日多次批評裴洛西訪台，甚至還放話「她若真的來台灣，我就跟總統蔡英文結婚」的黃安，今天下午在微博上又開砲。黃安引述一位在福建經營食品業的台商朋友說，「唉，一下子停止所有台灣食品進口，我的生意還搞個屁啊！」

不過，黃安認為，比食品更厲害的是，4日起中國解放軍對台灣連續三天圍城式的軍演，意味著明起連續三天，台灣形同被「軟禁」、航空海運全部暫停。

▲▼美眾議院議長裴洛西旋風式訪台最後一站來到景美國家人權園區，過去知名的人權運動人士如吾爾開希、李明哲、林榮基等都到場陪同。結束參訪後裴洛西隨即搭車離開，離開時還不忘對守候媒體揮手致意。（圖／記者湯興漢攝）

▲裴洛西旋風式訪台圓滿落幕，離開時還不忘對守候媒體揮手致意。（圖／記者湯興漢攝）

黃安指出，台灣75％靠火力發電，50％火力發電主要靠天然氣，99％天然氣靠進口，其中，台灣天然氣儲量是一個星期，每個星期都有補給船進港。不知道到明天為止，台灣天然氣儲量剩幾天，如果補給船被禁入，「台灣電量就要BBQ了」。

黃安更強調，「這種天氣沒電、沒空調，直接亡國！包圍台灣，可以不必兵戎相見而達到目的。」

對於外界擔憂解放軍「圍台軍演」會影響台灣能源供應。經濟部今表示，我國石油、天然氣與煤炭均已訂有安全存量規範，同時也採多元來源供應，平時已備妥存量可充足供應無虞。經濟部亦有相關管控與查核機制，確保個別能源供應事業存量充足。

經濟部進一步指出，政府平時即積極確保能源供應安全，每日與台電、中油密切保持聯繫，持續監控國內能源儲備情形；同時，能源存量是重要國安議題，政府已備妥各種作法以因應中共的軍事演習。

（自行添加編號版本）▲▼解放軍宣布「圍繞台灣」進行3天實彈射擊　區域圖曝光。（圖／新華社）

▲解放軍宣布4日起將「圍繞台灣」進行3天實彈射擊。（圖／新華社）

共軍2日晚間宣布，將從8月4日中午12時至7日中午12時針對6個台海周邊區域進行軍事演訓行動，並組織實彈演練，包含台灣北部、東北部、西北部、東部、南部、西南部海域，在此期間有關船隻和飛行器不得進入上述海域和空域。

新聞稿聲明，中共2日公布將於8月4日至7日間於台灣周邊海空域進行實彈演習，凸顯其以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的心態，有威脅我國重要港口與都會區域的企圖，片面破壞區域和平與穩定，此舉無助於中國的國際形象，也傷害兩岸人民情感，國防部表達嚴正譴責。

我國國防部回應，中共相關「武嚇」舉動，明顯以威懾國人心理為目標，國防部已嚴密掌握監控、加強戒備，將適時適切應對，國軍除了運用聯合情監偵手段，充分掌握台海周邊海、空域動態，也以「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，縝密整備各項戰備計畫，「有決心、有能力、有信心」確保國家安全，國軍必定堅守崗位、守護國家安全，請國人安心，並同心支持國軍。

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