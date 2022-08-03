雲林+561　距開學剩27天約4成學童未接種第3劑

▲雲林縣本土確診個案今日＋561例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（3）日新增561例本土確診個案，分別為斗六136例，虎尾72例，斗南47例，麥寮39例，莿桐32例，古坑27例，北港24例，臺西23例，二崙22例，西螺19例，大埤、土庫18例，元長15例，崙背13例，口湖11例，林內、四湖、水林10例，東勢8例，褒忠3例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣政府說明，今日疫情新增561例確診個案中，年齡分布在未滿1-101歲，其中無症狀521人，其餘均為輕症，以咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、發燒為主要症狀。截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有584人、確診者居家照護在管中有2860人。

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▲111年度統計本土累計確診數共86679例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

統計111年度本土累計確診數共86679例，其中累計267例為死亡縣今日新增1例死亡確診個案，為80多歲男性，有高血壓、糖尿病、帕金森氏症、慢性阻塞性肺病、慢性腎病等慢性病史，已接種3劑COVID-19疫苗，7/23死亡，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣累計267確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局指出，距國中小、高中開學已剩不到1個月時間，統計至8/2，目前雲林縣COVID-19疫苗「滿5歲至11歲兒童」第2劑接種完成率僅達54％，也就是還有將近一半學童尚未接種第2劑，而「滿12歲至17歲青少年」第3劑接種完成率為60.2％，也尚有約4成的學童未接種第3劑。

疫苗接種後，身體免疫機制須經過一段時間，漸漸產生足夠抗體，才足以形成有效保護力，「滿5歲至11歲兒童」接種第2劑須與第1劑間隔4到8週，而「滿12歲至17歲青少年」接種第3劑須與第2劑間隔12週，若孩子已符合接種條件，衛生局建議最晚於開學日前兩週就完成接種，學童之間才來得及再形成群體保護力。

▲雲林縣COVID-19疫苗接種完成率年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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