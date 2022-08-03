　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林+561　距開學剩27天約4成學童未接種第3劑

▲雲林縣本土確診個案今日＋561例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣本土確診個案今日＋561例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（3）日新增561例本土確診個案，分別為斗六136例，虎尾72例，斗南47例，麥寮39例，莿桐32例，古坑27例，北港24例，臺西23例，二崙22例，西螺19例，大埤、土庫18例，元長15例，崙背13例，口湖11例，林內、四湖、水林10例，東勢8例，褒忠3例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣政府說明，今日疫情新增561例確診個案中，年齡分布在未滿1-101歲，其中無症狀521人，其餘均為輕症，以咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、發燒為主要症狀。截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有584人、確診者居家照護在管中有2860人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲林縣本土確診個案今日＋561例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲111年度統計本土累計確診數共86679例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

統計111年度本土累計確診數共86679例，其中累計267例為死亡縣今日新增1例死亡確診個案，為80多歲男性，有高血壓、糖尿病、帕金森氏症、慢性阻塞性肺病、慢性腎病等慢性病史，已接種3劑COVID-19疫苗，7/23死亡，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣本土確診個案今日＋561例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣累計267確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局指出，距國中小、高中開學已剩不到1個月時間，統計至8/2，目前雲林縣COVID-19疫苗「滿5歲至11歲兒童」第2劑接種完成率僅達54％，也就是還有將近一半學童尚未接種第2劑，而「滿12歲至17歲青少年」第3劑接種完成率為60.2％，也尚有約4成的學童未接種第3劑。

疫苗接種後，身體免疫機制須經過一段時間，漸漸產生足夠抗體，才足以形成有效保護力，「滿5歲至11歲兒童」接種第2劑須與第1劑間隔4到8週，而「滿12歲至17歲青少年」接種第3劑須與第2劑間隔12週，若孩子已符合接種條件，衛生局建議最晚於開學日前兩週就完成接種，學童之間才來得及再形成群體保護力。

▲雲林縣本土確診個案今日＋561例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣COVID-19疫苗接種完成率年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►歡迎裴洛西抵台！雲林小籠包攤商買一送一贈出200份　她秒開買

►中國大陸宣布暫停進口農產品　雲林縣公佈受影響廠商45家

►正港「牽絲」蛋糕！一切開祖孫3代全傻眼　咖啡蛋糕連鎖店派人見證說話了

►經濟部徵選精選米食盒餐　「魯香香」結合在地食材！雲林唯一入選


►暑假必備「法式玩具廚房」激殺5.1折！又美又好玩，大人小孩都滿意

ET快訊
快訊／值班中昏倒！新北消防局督察室組員命危
快訊／送裴洛西「黑巧克力冰淇淋」是這款　蔡英文：好朋友共享一
快訊／裴洛西再發文！　重申對台灣民主堅定支持
快訊／裴洛西登機了！　結束台灣行將離境
北京今要求商場「統計」台灣、美國企業　業者：從未遇過
快訊／裴洛西16:56結束台灣最後一站　前往松山機場離境
LIVE／裴洛西前往松山機場　即將離開台灣
共軍鎖台軍演　經濟部曝石油、天然氣、煤炭安全存量天數
裴洛西激怒中國值得嗎？　CNN分析：「這2情況」恐成重大誤判
陸外交部警告「該有的反制都會有」：會讓美方和台獨持續感受到

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

血脂異常像藏「不定時炸彈」　營養師籲：飲食2原則救命

雲林+561　距開學剩27天約4成學童未接種第3劑

竹市+625　BA.4、BA.5仍有潛在風險！逐桌敬酒(茶)再等等

文組哪些工作年薪固定破百萬？內行點名「3行業」超賺

未來一周「三階段」變天　颱風生成關鍵日曝！挾水氣再迎降雨

一張表看懂「4次台海危機」　共軍預告將繞台3天...進行實彈演習

裴洛西引台海緊張！老外憂開戰...台人為何超淡定？網1句話解惑

油價跌！8／7起國籍航空燃油附加費大降　歐美航線來回省1180元

台東+266！新增2死亡個案「有慢性病史」　縣府籲落實施打疫苗

竹縣+721　確診解隔後「急性感染後徵候群」縣府推整合門診

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

日攝影師夜景拍攝教學 手機倒過來腿長+10cm

真的要來了！裴洛西今抵台　陸方警告：將導致嚴重後果

太常喝酒遭副駕女友飆罵 男全程尷尬笑「掩飾恐懼」

旅遊見35公分巨型香蕉　夫妻2天才吃完：好痛苦

前員工被老闆指薪水小偷　互揪25人鬥毆助陣男喪命

血脂異常像藏「不定時炸彈」　營養師籲：飲食2原則救命

雲林+561　距開學剩27天約4成學童未接種第3劑

竹市+625　BA.4、BA.5仍有潛在風險！逐桌敬酒(茶)再等等

文組哪些工作年薪固定破百萬？內行點名「3行業」超賺

未來一周「三階段」變天　颱風生成關鍵日曝！挾水氣再迎降雨

一張表看懂「4次台海危機」　共軍預告將繞台3天...進行實彈演習

裴洛西引台海緊張！老外憂開戰...台人為何超淡定？網1句話解惑

油價跌！8／7起國籍航空燃油附加費大降　歐美航線來回省1180元

台東+266！新增2死亡個案「有慢性病史」　縣府籲落實施打疫苗

竹縣+721　確診解隔後「急性感染後徵候群」縣府推整合門診

《月升滄海》吳磊突襲「額頭吻」！　趙露思臉紅心動了

李玟表演出包！《刀馬旦》大走音　百花獎總導演道歉：改進不足

再會！裴洛西旋風訪台19小時　在台行程總回顧一次看

「超狂紙箱貓樂園客滿」喵委屈望媽討拍　網一看秒歪樓：請收膝蓋

裴洛西訪台惹怒大陸「3度出手制裁」！　1圖看懂新規定

孟潔表演被抓包「裙子怪怪的」　白色褲底看光認動過手腳：不小心

快訊／值班中昏倒！新北消防局督察室組員命危搶救中

解放軍明天開始「圍台3天」！　黃安諷：形同軟禁，BBQ了

疫情加農曆7月少出門！冠軍咖啡+茶葉推優惠　中秋提前宅配

【廣編】炎炎夏日與SUZUKI一起輕一下　全車系多項好禮優惠實施中

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

裴洛西被打斷3次　網轟：丟臉到爆

不只打斷裴洛西！口譯妹「1舉動」被轟慘

台灣會有事嗎？留言一面倒　他：這才是無敵星星

烏克蘭女孩擔心惡夢在台重演：當初也覺得不會開戰

解放軍圍台軍演　網一看時間笑了

快訊／台鐵被駭！　螢幕牆竟出現「老巫婆竄訪台灣」

明天七夕　4生肖財運一路旺到鬼門關

中共「圍」台軍演3天！航班恐被迫改道　「蠢到激起全球惡感」

恐有颱風生成時間曝！3縣市大雨　今明再防劇烈天氣

柬埔寨拐騙鬧太大！小商人曝「賣家藏更深了」

雨彈午後開炸！5縣市大雨特報　大雷雨連轟2區1小時

桃機8/4取消51班　中共軍演圍台「日韓航線衝擊較大」

82歲裴洛西「鋼鐵行程」仍精神超好！全場驚呆

小英對裴洛西做「一個touch」　她觀看直播飆淚

更多熱門

相關新聞

竹市+625　逐桌敬酒(茶)再等等

竹市+625　逐桌敬酒(茶)再等等

新竹市今（3）日新增625例確診個案，今（111）年以來累積87,223例，居家照護者為3,707人，居家隔離為1,027人。

外出用餐沒鎖門　新衣新包全被偷

外出用餐沒鎖門　新衣新包全被偷

台東+266！新增2例死亡個案

台東+266！新增2例死亡個案

竹縣+721　縣府推「急性感染後徵候群」門診

竹縣+721　縣府推「急性感染後徵候群」門診

基隆專責病房收治35人　林右昌：空床率55.7%

基隆專責病房收治35人　林右昌：空床率55.7%

關鍵字：

台灣防疫雲林疫情確診疫苗

讀者迴響

熱門新聞

裴洛西被打斷3次　網轟：丟臉到爆

歐陽娜娜發聲「只有一個中國」！

不只打斷裴洛西！口譯妹「1舉動」被轟慘

快訊／共軍8/4起「繞台」實彈射擊3天　國防部深夜緊急回應

台灣會有事嗎？留言一面倒　他：這才是無敵星星

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

裴洛西立院談話「口譯妹」爆紅　真實身份曝光

烏克蘭女孩擔心惡夢在台重演：當初也覺得不會開戰

快訊／解放軍空軍「蘇-35戰機」正在穿越台灣海峽

口譯妹背景曝！　網態度大翻轉

解放軍圍台軍演　網一看時間笑了

快訊／台鐵被駭！　螢幕牆竟出現「老巫婆竄訪台灣」

裴洛西訪台…黃安輸了「曬P圖婚紗照」

裴洛西降落　陸網崩潰：竟敢降落

1張圖看兩岸軍力比較　BBC點出台灣重要性

更多

最夯影音

更多
被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝
廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

廖老大親自看過讚裝潢好！「佔騎樓」遭切割加盟主出面

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

男大生學士服「抽出2光劍」　畢業日揪老師舞台上決鬥！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

陸嗆裴洛西訪台是挑釁　突禁百家台食品進口！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面