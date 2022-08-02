中國突封殺台百項食品　漁業署曝「非全面暫停業者輸入」

▲中國突禁100多家台灣食品廠產品進口。（示意圖／CFP）

記者許敏溶／台北報導

中國大陸海關總署昨（1日）深夜突然宣布對台灣100多家食品暫停進口，經農委會初步瞭解，包括水產品、茶葉、蜂蜜受到影響較大，農委會漁業署今（2日）晚指出，中國暫停部分(水產)食品及漁船等多類別生產企業註冊輸入，經過盤點發現，中方非全面性要求所有業者暫停輸入，仍有部分產業可輸入，有部分漁船業者因申請資料繁瑣等因素未在6月底註冊，漁業署將積極輔導業者重新提出申請，讓產業能依規劃順利銷售。

美國眾議院議長裴洛西預計今晚訪台，巧合的是，繼6月13日起暫停台灣石斑魚輸入中國，昨晚中國海關總署突然宣佈，因許多台灣廠商未完成商產品更新註冊，依照規定緊急停止進口，其中包括味全食品、郭元益食品與維格餅家等知名企業，連台灣漁船也被要求補件達54件，資料不足、被暫停輸入有600多件，中國此舉也被外界解讀為報復裴洛西來台訪問。

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▲繼6月暫停台灣石斑魚輸入中後，中國昨晚突宣布台灣100多家食品暫停進口。（圖／記者林悅翻攝）

農委會今天稍表曾表示，包括水產品、茶葉、蜂蜜是受到影響比較大的農產品，是受到影響比較大的農產品，但去年出口金額已經不多，將持續輔導業者依照食藥署註冊文件資料需求填報相關內容，以利兩岸貿易順暢，若對個別造成影響，農委會將會提出因應措施。

漁業署今晚則再度說明，指經過盤點後，發現中方並非全面性要求所有業者暫停輸入，部分產業仍能順利輸出中國，實際調查發現，部分漁船業者未在今年6月底前提出申請註冊，主要原因包括產品可經由註冊水產加工廠輸銷中國大陸，或另有其他國際市場布局，以及申請資料繁瑣等，所以漁業署將積極輔導有意輸銷中國大陸業者，在期限內補足或依中方規定重新提出申請，讓產業能依規劃順利銷售。

漁業署指出，針對去年中國要求國際間輸中食品企業名單需註冊，我國提送魷釣船魚、圍網及近海漁船與相關水產加工廠等，已依據中國要求註冊，共有54艘漁船、56家加工廠，必須在8月31日前完成補件，目前仍可正常出口，而另外未在期限內補送資料但仍有意願輸銷中國者，將專案輔導協助須備妥資料，儘快提交中方重新申請。

