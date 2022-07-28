安親班變身遊樂園　超可愛「不恐怖」鬼屋最受歡迎

▲安親班化身遊樂園，超可愛「不恐怖」鬼屋受歡迎。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

暑期安親班7月份課程即將結束，台東高瞻幼兒園安親班特別舉辦小型跳蚤市場活動，小朋友化身小小老闆，彼此用上課所獲得的點數交換，換取心愛物品。其中老師還設有童玩區，最受歡迎的鬼屋體驗更是排起長長人龍，小朋友扮演各式「鬼怪」可愛到極點一點都不嚇人。

▲安親班化身遊樂園，超可愛「不恐怖」鬼屋受歡迎。（圖／記者楊漢聲攝）

7月課程的最後1天，全體安親班舉辦一場小型跳蚤市場，設有冰寶區、炸物區、童樂區、零食區，全都由小朋友充當小小攤主，孩子將7月課程中自己所努力得到的點數，在這天開心換取。

▲安親班化身遊樂園。（圖／記者楊漢聲攝）

安親班老師VIVI說，鬼屋體驗由小朋友們將自己打扮成妖魔鬼怪來嚇唬進來的同學們，雖然知道是由同學扮演，仍有小朋友開心進入卻哭著臉出來，單純的可愛，這也是小朋友最受歡迎的項目。

▲安親班化身遊樂園。（圖／記者楊漢聲攝）

安親班主任表示，每年暑假老師都會想一些主題，今年則是「寶可夢之旅」，小朋友提及家中有很多寶可夢相關玩具，經師生討論後，決定舉辦小型跳蚤市場讓小朋友相互交換，另外，也有食物跟零食及各式同樂區讓小朋友用課堂上獲得點數換購，希望小朋友有個充滿回憶的童年。