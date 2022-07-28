　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

安親班變身遊樂園　超可愛「不恐怖」鬼屋最受歡迎

▲安親班化身遊樂園，超可愛「不恐怖」鬼屋受歡迎。（圖／記者楊漢聲攝）

▲安親班化身遊樂園，超可愛「不恐怖」鬼屋受歡迎。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

暑期安親班7月份課程即將結束，台東高瞻幼兒園安親班特別舉辦小型跳蚤市場活動，小朋友化身小小老闆，彼此用上課所獲得的點數交換，換取心愛物品。其中老師還設有童玩區，最受歡迎的鬼屋體驗更是排起長長人龍，小朋友扮演各式「鬼怪」可愛到極點一點都不嚇人。

▲安親班化身遊樂園，超可愛「不恐怖」鬼屋受歡迎。（圖／記者楊漢聲攝）

▲安親班化身遊樂園，超可愛「不恐怖」鬼屋受歡迎。（圖／記者楊漢聲攝）

7月課程的最後1天，全體安親班舉辦一場小型跳蚤市場，設有冰寶區、炸物區、童樂區、零食區，全都由小朋友充當小小攤主，孩子將7月課程中自己所努力得到的點數，在這天開心換取。

▲安親班化身遊樂園，超可愛「不恐怖」鬼屋受歡迎。（圖／記者楊漢聲攝）

▲安親班化身遊樂園。（圖／記者楊漢聲攝）

安親班老師VIVI說，鬼屋體驗由小朋友們將自己打扮成妖魔鬼怪來嚇唬進來的同學們，雖然知道是由同學扮演，仍有小朋友開心進入卻哭著臉出來，單純的可愛，這也是小朋友最受歡迎的項目。

▲安親班化身遊樂園，超可愛「不恐怖」鬼屋受歡迎。（圖／記者楊漢聲攝）

▲安親班化身遊樂園。（圖／記者楊漢聲攝）

安親班主任表示，每年暑假老師都會想一些主題，今年則是「寶可夢之旅」，小朋友提及家中有很多寶可夢相關玩具，經師生討論後，決定舉辦小型跳蚤市場讓小朋友相互交換，另外，也有食物跟零食及各式同樂區讓小朋友用課堂上獲得點數換購，希望小朋友有個充滿回憶的童年。

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
快刪！近30款App藏惡意病毒「恐收高額帳單」　下載量逾千萬
不用看完林智堅6000字聲明！　他劃重點1段「小智巴比Q了」
找替死鬼內幕曝！台人被販運柬緬僅10％脫身　賣友求生慘劇狂輪
蕾菈200元淘寶衣「狂洩南半球」太辣！　網看暈
站哨人咧？海軍陸戰隊士官跑回寢室爽睡　被抓包下場慘了
余正煌控抄襲　林智堅團隊提「三先」回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

姚正玉偕同65歲以上長者　向黃偉哲請命全額補助健保費

安親班變身遊樂園　超可愛「不恐怖」鬼屋最受歡迎

補助患者交通費+贈手持超音波儀　扶輪傳愛雲林「響應根除C肝」

南消六大隊強化指揮搶救　辦理消防安全設備訓練

高雄婦開小貨車鳳山訪親友　卻在萬巒鳳梨田拋錨！警急救援

西螺福興宮「封鐘鼓」　尊重好兄弟...體現悲天憫人精神

2022仲夏藝文季「紙風車三國奇遇」30日登場

用科技種出友善環境木瓜　南投名間二代青農獲選產銷履歷達人

新北聯合海葬再啟航！高齡夫妻攜手長眠大海　遺願曝有洋蔥

雙北製茶技術競賽！馬拉松式比拚真功夫　侯友宜夜訪新北茶師

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

姚正玉偕同65歲以上長者　向黃偉哲請命全額補助健保費

安親班變身遊樂園　超可愛「不恐怖」鬼屋最受歡迎

補助患者交通費+贈手持超音波儀　扶輪傳愛雲林「響應根除C肝」

南消六大隊強化指揮搶救　辦理消防安全設備訓練

高雄婦開小貨車鳳山訪親友　卻在萬巒鳳梨田拋錨！警急救援

西螺福興宮「封鐘鼓」　尊重好兄弟...體現悲天憫人精神

2022仲夏藝文季「紙風車三國奇遇」30日登場

用科技種出友善環境木瓜　南投名間二代青農獲選產銷履歷達人

新北聯合海葬再啟航！高齡夫妻攜手長眠大海　遺願曝有洋蔥

雙北製茶技術競賽！馬拉松式比拚真功夫　侯友宜夜訪新北茶師

「最美記者」認愛世界冠軍7天爆分手！　遭控小三停職…影片刪光

男子盼到肝臟移植「手術前竟確診」　淡水馬偕動員17名醫護助重生

極陰年鬼月求「樂透財」！　專家曝6撇步：發財又保平安

準颱風「桑達」挾雨彈襲！1圖秒懂3階段雨區變化　雨勢最猛時間曝

外資砍43億賣超這十檔！台股跌29點失守14900　三大法人賣超29.48億

身障女兒險遭鄰居性侵　母怒吼「你在幹什麼」噁男嚇到提褲落跑

饗饗新北首店開幕時間曝光！　12月迎客攻耶誕節「搶位預備備」

未對林智堅案發表看法遭質疑「綠色的」　台大學生會曝「兩點回應」

買完菜脫罩抽菸被逮　通緝犯崩潰跳針：我的蛋蛋會破要小心

「紙袋藏8萬7丟垃圾桶」　男大生超商打工4天偷錢被抓包

22歲混血嫩模北市墜樓亡！ 失蹤2天遺體卡牆 超黑暗IG曝

地方熱門新聞

愛愛被嫌口臭、刷牙吐血罹癌？醫師傻眼：牙周病啦

雲林斗六圓環人車清空　街上驚現萬安45號奇景

棒委會勘新竹球場　紅土區、草皮還要修

盧秀燕首度開議缺席原因曝　腿部血塊堆積嚴重進手術3小時清血塊　

女登山客扭傷困能高山南峰　黑鷹直升機救援

抗癌5年仍無力挽回　癌末女舉辦生前告別式

萬安演習來了　東部地區7/28注意警報聲

航空城區徵工程10廠商　簽署安全伙伴宣言

龍潭愛樂管弦樂團音樂會　為烏克蘭祈福

余正煌發聲明　賴香伶批林智堅以謊圓謊

執行署台南分署法拍會8/2登場

基隆4.5億田徑場　被爆豆腐渣爛尾

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

台南地院國民法官模擬法庭開庭

更多熱門

相關新聞

台東8/1起加開夜間及假日幼兒莫德納接種

台東8/1起加開夜間及假日幼兒莫德納接種

台東縣為提升6個月以上至5歲幼接種率，以預防幼兒因感染新冠肺炎導致重症風險，各鄉鎮衛生所於8月1日(星期一)至8月7日(星期日)加開夜間及假日接種診次。

機車太吵爆衝突！　綠島警逮10人送辦

機車太吵爆衝突！　綠島警逮10人送辦

台東縣府依漁業法開罰綠島施工廠商15萬元最重罰鍰

台東縣府依漁業法開罰綠島施工廠商15萬元最重罰鍰

綠島石朗海域變生物屠宰場　他轟縣府裝沒事

綠島石朗海域變生物屠宰場　他轟縣府裝沒事

震撼教育　酒駕社會勞動擦冰櫃

震撼教育　酒駕社會勞動擦冰櫃

關鍵字：

跳蚤市場 鬼屋 台東

讀者迴響

熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

本土劇女星翻垃圾桶「撿吃剩便當」

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

10年相親100次全被打槍！34歲男怨女性太現實

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

即／聯準會宣布升息3碼

獨／滷味老闆訃聞曝　內幕直指根本誤殺

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

高雄阿嬤對戰30秒　她超狠一擊讓對手倒地

庾澄慶現身婚禮獻唱　掀賓客暴動

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面