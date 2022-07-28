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綠島石朗海域變生物屠宰場　慘烈現況曝！「4座足球場」珊瑚全毀

▲▼有潛水教練直擊綠島石朗海域的珊瑚礁仍在被破壞中。（圖／俞明宏授權提供）

▲近日有潛水教練直擊，綠島石朗海域的珊瑚礁遭破壞殆盡。（圖／俞明宏授權提供）

記者黃資真／台東報導

綠島知名潛水景點「摩艾石像」日前才傳出因台東縣府復建工程派包的廠商，不慎被撞斷，當時縣府依漁業法祭出新台幣3萬元罰單外，同時要求施工廠商有更好的幾決方案外，不得再下錨。沒想到26日又有潛水教練直擊有工程船下錨後，直接破壞約4座足球場面積的珊瑚，讓他氣得怒轟「石朗海域猶如生物屠宰場」。

▲▼綠島「摩艾石像」珊瑚礁岩遭破壞。（圖／翻攝自臉書就是愛綠島）

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▲綠島知名潛水景點「摩艾石像」珊瑚礁岩遭破壞。（圖／翻攝自臉書就是愛綠島）

據了解，縣府指定的外包廠商進行災修南寮漁港工程時，廠商駕駛平台船，從台東準備載運大型消波塊到綠島，進港下錨時不慎破壞到珊瑚礁岩，「摩艾像」直接斷成兩半，引發譁然。台東縣府除了開罰3萬元外，也要求廠商暫停施工下錨。

然而，潛水教練俞明宏卻在27日PO出影片直擊，至今仍有施工船的鐵錨直接放在珊瑚礁上，造成有的珊瑚礁不只遭「削頭」挖去一大半，還有被撞成大小不一的碎片，場面十分慘烈。

▲▼有潛水教練直擊綠島石朗海域的珊瑚礁仍在被破壞中。（圖／俞明宏授權提供）

▲▼有些珊瑚礁遭鐵錨撞擊後，身體被砍成兩半，碎片遍佈海底。（圖／俞明宏授權提供）▲▼有潛水教練直擊綠島石朗海域的珊瑚礁仍在被破壞中。（圖／俞明宏授權提供）

俞明宏痛批，海底下活了三、四百年的生物，只因為廠商的便宜行事，毀了約4個足球場面積的珊瑚，「整個綠島石朗海域。猶如生物的屠宰場。」

俞明宏指出，石朗海域是保護區，只能使用錨樁式平台船來施放消波塊，但施工單位便宜行事，只以動力駁船將平台船控制方向，並以平台船本身巨大的錨鍊以拖行的方式定錨，直呼「沒看過這麼糟糕的施工方式！」

▲▼有潛水教練直擊綠島石朗海域的珊瑚礁仍在被破壞中。（圖／俞明宏授權提供）

▲有鐵錨直接放在珊瑚礁上。（圖／俞明宏授權提供）

對於珍貴的珊瑚礁被破壞殆盡，俞明宏強調，請縣府高層及施工單位出來面對，並督請中央將廠商列入黑名單及後續賠償，「現場慘不忍睹，那些都是最基礎的生命，你們怎麼能如此粗糙的施工，監督單位怎能視而不見？」

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