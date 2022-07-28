台東14酒駕犯「洗冰櫃解剖室」　鬼月前震撼教育盼尊重生命

▲酒駕社會勞動擦冰櫃。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

酒駕肇事頻傳，台東地方檢察署檢察長戴文亮鑑於台東酒駕行為嚴重性，重大車禍導致死傷者不計其數令人心痛；所造成的社會問題及社會成本難以估計，為讓酒駕者反思酒後駕車可能會發生的後果及憾事，27日結合台東市殯儀館，選在民俗月前，讓14名酒駕社會勞動人參與生命學習服務，服務範則包括清洗冰櫃和解剖室。

台東地檢署表示，14名酒駕社會勞動人這次服務學習範圍區分為冰櫃、退冰室、大體工作室、入殮室、解剖室內環境清潔維護，主要是讓社會勞動人在服務過程中，從中體會及反思酒後駕車可能會發生的後果，以及可能造成的遺憾。

台東地檢署去年度酒駕案件新收件數1169件，占全部新收件數15.87％，相較於其他地檢署比例更高，特別讓酒駕社會勞動人到殯儀館服務，希望藉此震撼教育來降低酒駕肇事率。



▲酒駕社會勞動擦冰櫃。（圖／記者楊漢聲翻攝）

戴文亮語重心長要勞動人謹記在心「喝酒不要騎、開車！酒癮要接受治療」，這次帶領書記官長、政風主任、主任觀護人到場視察並提醒勞動人說，許多人喝酒後想要外出，而且常是為了想去超商買兩罐繼續喝，也就因為這樣發生意外、被取締酒駕，如果真的覺得不喝不舒服，可能是酒精成癮建議就醫戒除酒癮，地檢署觀護人也會協助引介就醫治療減輕醫療負擔。

戴文亮強調，目前台東基督教醫院、衛福部台東醫院、榮總台東分院都可配合作酒癮治療，戒酒癮並不丟臉，也不要不好意思，希望透過這次的活動讓酒駕勞動人更警惕，千萬不要再犯， 否則下一次可能就要入監服刑。

台東地檢署署將「遏止酒駕」列為重點政策，希望藉由推動司法與醫療合作進行 酒駕防制的處遇模式，利用緩起訴附命戒癮治療的方式，從根本源頭解決 酒駕問題。