台東各鄉鎮衛生所　8／1起連7天加開夜間及假日幼兒莫德納接種

▲8/1至8/7加開夜間及假日幼兒莫德納疫苗接種場次。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣為提升6個月以上至5歲幼接種率，以預防幼兒因感染新冠肺炎導致重症風險，各鄉鎮衛生所於8月1日(星期一)至8月7日(星期日)加開夜間及假日接種診次。



台東縣長饒慶鈴表示，0到5歲幼兒如感染新冠肺炎為重症高風險對象，本縣考量幼兒父母以上班族居多，為方便家長不需為了帶家中幼兒接種疫苗而請假，請各鄉鎮衛生所安排夜間及假日幼兒接種場次，請家長盡快帶幼兒完成疫苗接種。



台東縣衛生局表示，截至26日中央統計0-4歲新冠疫苗接種率全國為7%，而台東縣僅3%，接種疫苗不但可先建立幼兒免疫力也可降低染疫後造成MIS-C(多系統炎症徵候群)風險，所以家中幼兒應該盡快完成疫苗接種。並提醒確診過新冠肺炎也有可能再次感染的風險，所以確診過新冠肺炎且不論有無症狀，也應距離自發病日起至少間隔3個月在接種疫苗，以避免2次感染導致重症風險。

此次台東縣8/1至8/7衛生所加開幼兒夜間及假日接種資訊，請上衛生局官網查詢:https://reurl.cc/RX487g，家長陪同幼兒前往接種COVID-19疫苗前應備妥健保卡，如有疫苗相關問題請洽各鄉鎮衛生所。