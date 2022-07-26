新竹棒球場重啟後問題多挨轟　林智堅：確保球員安全才會開賽

▲有關新竹棒球場重啟後問題多備受爭議，民進黨桃園市長參選人林智堅今天受訪時表示，新竹市政府已在第一時間與中職、球團檢視問題，會確保球員安全才會開賽。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對新竹棒球場重啟後出現諸多缺失，導致球員受傷、球員抱怨，民進黨桃園市長參選林智堅今（26）日受訪時表示，新竹市政府第一時間已與中職、球團討論檢視問題，相信很快會把球場缺失改善，在確保球員安全下才會開賽。

林智堅指出，當初重建新竹棒球場是想給球員一個好的且安全的比賽環境，7月22、23日開賽時，有球員受傷並不是大家所樂見，這兩天他都緊密與中職、新竹市府團隊聯繫，希望協助新竹市政府加速改善球場幾個場館問題。

林智堅強調，他已看到新竹市代理市長陳章賢在記者會上聲明加緊修正棒球場缺失、改善沒完成前不會開賽，新竹市府已邀球團、球員工會與第三方公正人到球場檢視相關問題，新竹市政府已做出明確行動，相信很快會把棒球場缺失逐一改善，球場改善都完成，確保球員安全下才會開賽。

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