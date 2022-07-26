柯文哲笑新竹球場「好大喜功」　藍議員轟半斤八兩：大巨蛋一樣會吃球

▲大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

新竹棒球場問題層出不窮，台北市長柯文哲日前也酸「我們大巨蛋就不會這樣好大喜功。」，對此，國民黨議員王欣儀26日表示，大巨蛋的白色座椅同樣會吃球、影響選手判斷，「一些基本設施都做不好，都要等著被球迷吐槽？台北市政府和新竹市政府根本只是五十步笑百步而已！」

斥資12億重建的新竹棒球場，本週首戰開幕，卻因場館問題接連造成球員受傷，外野草皮有碎石、內野紅土顆粒大、球場顏色會吃球等，此外，還民民眾發現座位區「掉漆」、女廁門無法鎖的問題，引來批評。為此，時任新竹市長林智堅也火速道歉，但仍難平各界罵聲。

對於新竹棒球場爭議，柯文哲日前出席活動時也酸，「我們大巨蛋就不會這樣好大喜功。」他表示像這類大型建築物，半年的試營運是必要的，工程誰蓋的誰就要負責，還忍不住酸「林智堅已經不在市政府了」。

對此，王欣儀26日在教育部門質詢，播放日本各個巨蛋及台北大巨蛋的照片，王指出，台北大巨蛋球椅顏色與日本的巨蛋有明顯差異，日本巨蛋球椅顏色皆用藍色、紅色、綠色、黑色等，「而台北大巨蛋幾乎是用的是白色、淺灰的顏色，夾雜少數的黑色座椅！」

王欣儀說，若台北大巨蛋舉辦棒球或羽球比賽時，因為球是白色的，若看台上的座椅也是白色、淺灰色，當球在空中停留時，就會變成「消失的魔球」，因為球被椅子顏色吃掉，影響選手對飛球的判斷。



王欣儀舉例，即便「外野打者瞻球視線區」的座位是深灰色的，但四周座椅幾乎是偏白色，當燈光照射到這些白色座椅，反光情形會更嚴重，尤其是內野，一旦打者擊出球後，會影響守備者的視覺判斷，讓球員頻頻失誤，「此外，大巨蛋不是只拿來打棒球，也是未來可以爭取大型國際賽事的場地，這樣的場地如何能辦國際賽？」

王欣儀指出，台北遠雄巨蛋粉專在2016年寫道，參照「美國紐約大都會人壽保險體育場」的設計及依「設計公司POPULOUS的建議，觀眾座椅特地以『黑白灰』三色不規則設置。如此的座椅設置，可以造成滿場觀眾的錯覺，讓球員在比賽時，不會因為沒有觀眾而影響比賽心情」。

對此，王欣儀指出，「美國紐約大都會人壽保險體育場」其實是個美式足球場， 且是以「深色」球椅為主，深灰色、黑色球椅夾一點點白色，用意是「深色代表黑壓壓一大片觀眾」；但大巨蛋卻相反，用大部份白色球椅夾一點點黑色，淺色大於深色，「是詛咒台北大巨蛋場場都是觀眾寥寥可數嗎？真是東施效顰式的設計！」

對於座椅設計可能吃球，王欣儀質疑，這不是主管機關對場館認知的基本常識嗎？為何體育局會容忍這種低級錯誤發生？從規劃到建造的主事者，「是否真心用打棒球的角度看這件事，還是滿腦子只想蓋商場？而體育主管部門是否也只想著怎麼分潤？沒有認真地監督如何蓋出一個好的大巨蛋！」

另外，王欣儀也指出，國、內外大部份球場的飲料杯架是設在座椅的扶手旁，台北大巨蛋則是設計在前座椅背，有沒有考慮到民眾的使用方便性，「例如前座民眾可能會搖晃座椅，不小心讓飲料灑出來，或是前座民眾的汗會不會滴到我的飲料，或是頭皮屑抖落下來，造成加味的飲料？」

對於王欣儀質疑，體育局長李再立答詢時表示，議員提出了很好的意見，會先轉答給遠雄公司，「並再一個月內邀集職棒聯盟、球團、棒球協會及專家學者場勘並提出建議再給議員報告。」