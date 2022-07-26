翁達瑞「一篇文章」害慘民進黨！　他斷言：林智堅保證當場哭暈

▲新竹棒球場22日首場開幕戰，蔡英文、林智堅、蔡其昌到場觀戰。（圖／記者黃克翔攝）

記者邱晟軒／綜合報導

新竹球場斥資12億改建風光重啟，爆出多名球員因場地問題受傷、場內設施遭球迷詬病等負評，然而，偏綠立場鮮明、自稱旅美教授「翁達瑞」今（26日）發文表示，球員受傷事件都是皮肉痛且「小題大作」，引發輿論炸鍋。對此，新北市議員參選人李正皓痛斥，翁達瑞這種拗法是「一翁殺三市」，民進黨桃園市長參選人林智堅、新竹市長參選人沈慧虹、台中市長參選人蔡其昌看到保證當場哭暈。

翁達瑞今上午在臉書以「職棒球員工會停賽的真相」為題發文指出，新竹棒球場三起球員受傷事件看起來不嚴重，都是運動常見的皮肉之痛，而且很難跟球場扯上關係，球員跑壘跌倒不會只發生在新竹棒球場。

翁達瑞更舉美國職棒為例，稱美國職棒每場比賽有四到八位球員受傷不能出賽，球員工會卻從未宣布停賽，若不是美國職棒漠視球員安全，那就是中華職棒小題大作，「我的答案是『中華』職棒的球員工會小題大作，而且背後有不良的政治動機。」翁達瑞認為，要成功抹黑新竹棒球場，唯一的方法就是讓球迷心疼球員受傷，而且是場地不良所造成。

▲深綠教授「翁達瑞」護航新竹球場遭輿論炸鍋，下午緊急道歉。（圖／新竹市府提供）

針對翁達瑞的評論，李正皓在臉書發文表示，要當側翼是個人選擇，但拗成這樣傷害的是民進黨的社會信任基礎。

「新竹棒球場一案，我直言比論文案還嚴重！」李正皓說，不用說什麼大道理，棒球在台灣就是很特殊的存在。也因為如此，林智堅、沈慧虹都在第一時間道歉，身為中華職棒會長的蔡其昌也是第一時間要求改善、停賽。因為就選舉論選舉，此事件同時影響的是桃園、新竹、台中三個市的選情。

李正皓認為，翁達瑞這種拗法，說球員受傷是常見的皮肉之痛，真的是「一翁殺三市」。他表示，林智堅、沈慧虹、蔡其昌看到翁達瑞的文章保證當場哭暈，好不容易正慢慢降溫的危機，因為翁達瑞一篇文章，又被炎上炒熱，真的是莫名其妙。

翁達瑞下午發表六點道歉聲明：

一、在撰寫先前的評論時，我並未閱讀球員工會的聲明全文。這是我的疏失，要向所有讀者與球員工會致歉。

二、先前我質疑球員工會的動機，包括配合國民黨鬥爭民進黨。我承認這個質疑「泛政治化」，不是學者該有的評論態度。在此我收回這個指控，並向球員工會表達歉意。

三、我先前的疑問在「新竹棒球場是否不堪使用，達到全面停賽的標準」。三位球員受傷是事實，但是否與場地不良有關，我認為證據還不明確。針對這一點，我希望看到球員工會提出專業、客觀的鑑定。

四、我不知道國內是否還有其他球場曾被停賽。若無，是否其他球場都沒有新竹球場的問題？如果其他球場也有類似、甚至更嚴重的問題，為何只有新竹球場被停賽？針對這些疑問，我希望球員工會能有更完整的說明。

五、我早先的貼文已累積了超過七百則留言，支持與反對皆有。當中還有很大一部分屬發洩與謾罵的留言。我歡迎大家到我的版面討論，但希望本於理性就事論事。謾罵與不實的留言，我會直接刪文。

六、我只是個好發議論的旅美台籍學者，個人沒有政治企圖，背後也沒有政治力介入。我的政治傾向屬台派，評論偏向本土立場。我認為這是民主社會常態，也受言論自由的保障。若有朋友不同意我的觀點，歡迎反駁。若雙方堅持己見，那就互相尊重。