林智堅涉抄襲爭議　教長回「不因人改變原則」、公正專業審定

▲對於林智堅碩論涉及抄襲案，潘文忠表示 。（圖／記者周宸亘攝）

記者許敏溶／高雄報導

將代表民進黨參選2022桃園市長的前新竹市長林智堅，日前卻爆發論文抄襲爭議，台大在受理檢舉後已組成審定委員會，卻傳出民進黨要求台大社科院長蘇宏達應迴避，教育部長潘文忠今（26日）指出，有關違反學倫案件，教育部有訂立學位授予法及相關處理原則，這些原則不會因人而有不同考量，希望台大與中華大學秉持客觀、公正、專業原則，讓案子經過公開、公正與專業審定後，再報教育部審議。

林智堅獲黨內提名，代表民進黨參選2022桃園市長，卻被爆出論文抄襲爭議，台北市議員鍾小平先到教育部檢舉林智堅抄襲，並指論文雷同度高達88%，呼籲林智堅快退選，台北市議員徐巧芯等人也具名向台大檢舉，台大受理後也表示，預計2個月內完成審定。

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▲全國教育局處長會議今天在高雄舉行，潘文忠（前排左五）也到場。（圖／記者許敏溶攝）

依據規定，台大社科院長蘇宏達為這次審定委員會召集人，但蘇宏達在7月22日發出的內部信提到，對於「這個醜聞」，委員會一定依據法規，毋枉毋縱；民進黨昨召開記者會，認為以「醜聞」形容是未審先判，要求撤換蘇宏達，台大則以是「本校沒有回應」。

全國教育局處長會議今（26日）起高雄一連舉行兩天，潘文忠在記者會上，媒體提問如何看待林智堅論文抄襲爭議，以及蘇宏達是否應該迴避，潘文忠表示，有關學生論文如果涉及違反學術倫理，根據教育部訂立的學位授予法，專科以上學校學術倫理案件處理原則，上述原則不會因人而有不同考量。

潘文忠指出，目前台大與中華大學已經正式受理檢舉，兩校也依據上述作為後續組成相關審議小組或委員會的規範，秉持客觀、公正、專業原則，作為事實瞭解與審定，上述兩校作為這些相關原則進行，讓案子經過公開、公正與專業審定後，再報教育部審議。

至於蘇宏達是否該迴避？潘文忠表示，審議過程有哪些人該迴避，有一定規定，不是由外界的誰來制訂，應該回到既有法規與原則，學校也要秉持公正與專業原則處置，參與審議的相關委員，若涉及直接指導等原因，還是要依據相關原則迴避，這次事件外界很關係，希望兩校依據學位授予法，專科以上學校學術倫理案件處理原則，做客觀公正專業的處理。



