2男台66線競速！BMW失控撞死2圍觀群眾　沒撞到人的判更重

▲洪姓、邱姓男子去年9月17日在台66線快速道路競速飆車，洪子甩尾失控撞上路旁圍觀民眾，造成2人死亡。（資料照／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市洪姓與邱姓男子去年9月間在台66線桃園新屋、觀音路段競速飆車，洪男在高速甩尾時失控衝入圍觀群眾中，釀成劉姓男子、童姓男子傷重不治共2死3傷慘劇；桃園地院26日依妨害公眾往來安全致人於死罪，將邱姓、洪姓男子分別判處7年6月、5年2月有期徒刑，本案還可上訴。

檢警調查，去年9月17日凌晨0時38分，34歲的洪姓男子駕駛BMW轎車與26歲的邱姓男子在台66.3K線競速，洪男甩尾時失控衝進路旁，導致圍觀的劉姓男子與童姓男子遭撞擊當場昏迷，經送醫急救仍宣告不治，另還有3人被撞傷，闖禍的洪男僅受輕傷，被據報趕來的大園警方當場逮捕。

▲洪姓、邱姓男子去年9月17日在台66線快速道路競速飆車，洪男甩尾失控撞上路旁圍觀民眾，現場留下長長的煞車痕。

大園警方隨後循線找到一起競速的邱姓男子到案，邱男坦承與洪男競速，但洪男疑似故意將車輛防滑循跡系統關閉才釀禍，他並未擋住洪男行進路線，釀成死亡車禍與他無關，檢方根據目擊者與傷者指證，洪、邱2人均依妨害公眾往來安全致人於死罪與過失傷害罪嫌起訴。

▲洪男、邱男在台66線快速道路競速飆車，洪姓男子甩尾失控撞上路旁圍觀民眾，現場親友痛哭不已。

桃園地院審理時，洪、邱2人均坦承客觀事實，法官勘驗路口監視器畫面，認為2人在事發路段併排高速競駛，對造成同路段用路人安全堪慮，經計算當時還有十餘輛車通過，勘認2人行為對往來交通安全造成相當程度危險，競速與後續撞擊維官路人易有因果關係，洪、邱2人所為涉犯共同犯妨害公眾往來安全致人於死與過失傷害罪，從一重依前者論處。

法官審酌，洪男競速行為嚴重罔顧公眾往來安全，事後導致2人死亡，釀成家屬終身傷痛難癒，社會大眾對用路安全恐慌，其中洪男犯後託友人報案並留於現場等待警方到場並協助救護，犯案後始終坦承犯行，並當庭向被害人家屬致歉，盡力與其中劉男家屬達成和解並賠償損失。另名死者童男部分，因洪男暫無力賠償，雙方對賠償金額無共識而尚未和解，依共同犯妨害公眾往來安全致人於死罪判處5年2月。

同案邱男見洪男犯案撞擊後隨即離開現場，經警方通知才到案說明，警詢時一度辯稱只是路過，直至警方第2次偵訊才坦承犯案，惟辯稱有何過失，迄今未與被害人家屬達成和解，法官審結依共同犯妨害公眾往來安全致人於死罪，處有期徒刑7年6月，本案還可上訴。

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